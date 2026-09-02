La ruta de senderismo perfecta para arrancar septiembre en Alicante: fácil, junto al mar y con vistas espectaculares

Septiembre es uno de los mejores momentos para empezar a recuperar las rutas de senderismo en Alicante. El calor todavía aprieta en las horas centrales del día, pero las temperaturas comienzan a dar pequeños respiros, las mañanas son algo más amables y la idea de volver a caminar por la montaña deja de sonar a plan imposible. Después de agosto, el cuerpo pide aire libre, movimiento y paisajes que no obliguen a sufrir desde el primer kilómetro.

También es un mes perfecto para elegir bien. No hace falta arrancar la temporada con una ruta dura, larga o llena de desnivel. Lo ideal es volver poco a poco, buscar un recorrido cómodo, con vistas, sin complicaciones técnicas y, si puede ser, cerca del mar. En Alicante hay muchas opciones, pero pocas encajan tan bien con ese plan de inicio de septiembre como el camino al Faro de l’Albir, una de las rutas más conocidas y agradecidas de la Serra Gelada.

Ruta al Faro de l’Albir

La ruta al Faro de l’Albir se encuentra en l’Alfàs del Pi, dentro del Parque Natural de la Serra Gelada. Es un recorrido que combina montaña y Mediterráneo sin exigir grandes esfuerzos, lo que la convierte en una opción perfecta para quienes quieren volver al senderismo tras el parón veraniego. La Comunitat Valenciana la presenta como una ruta encantadora por un espacio natural y destaca que es accesible, pensada para poder disfrutarse con facilidad.

El recorrido habitual tiene unos 5 kilómetros entre ida y vuelta y discurre por un camino asfaltado, cerrado al tráfico, que avanza hasta el faro. El itinerario de apenas 2,5 kilómetros arranca en la playa del Racó de l’Albir y culmina en el faro, atravesando el Parque Natural de la Serra Gelada, el primer parque natural marítimo-terrestre de la Comunidad Valenciana, con más de 5.500 hectáreas protegidas.

Vistas

Lo mejor de esta ruta es que recompensa casi desde el principio. El camino va ganando altura de forma suave y deja vistas abiertas hacia la bahía de Altea, el Mediterráneo, la costa de l’Albir y las montañas de la Marina Baixa. No hay que esperar a llegar al final para disfrutar del paisaje: cada curva ofrece una postal distinta. Además, a lo largo del recorrido aparecen paneles interpretativos que ayudan a entender el entorno natural, la vegetación, la geología y la historia del lugar.

Faro

El faro es el gran premio final. Al llegar a la Punta Bombarda, el visitante se encuentra con uno de los balcones más fotogénicos de la costa alicantina. Desde allí se entiende muy bien por qué esta ruta gusta tanto: acantilados, mar abierto, la silueta de Altea al fondo y una sensación de estar caminando entre dos mundos, la montaña y el Mediterráneo. El edificio del faro funciona también como centro de interpretación del Parque Natural de la Serra Gelada, con una exposición sobre cultura marinera, la vida en el faro y la biodiversidad del entorno.

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Otro punto a favor es su comodidad. La ruta al faro es sencilla, accesible y adecuada para personas que no buscan una gran exigencia física. Se tata de una excursión muy sencilla y accesible, apta incluso para carritos de bebé y sillas de ruedas, ya que transcurre por un camino asfaltado y cerrado al tráfico hasta la Punta Bombarda. Aun así, septiembre no perdona del todo: conviene ir temprano, llevar agua, gorra, protección solar y evitar las horas centrales, porque hay tramos muy expuestos al sol y la sombra no siempre acompaña.