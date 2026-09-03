Les Fonts de l’Algar de Callosa d´En Sarrià cierra un verano “espectacular” y mantiene el tirón turístico

Les Fonts de l’Algar han cerrado la temporada alta de verano con un balance que el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià califica de “espectacular”, después de unos meses marcados por una elevada afluencia de visitantes y por el despliegue de un dispositivo especial para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del paraje. Aunque hasta dentro de unas semanas no se conocerán los datos numéricos de asistencia, el Ayuntamiento ya baraja que serán cifras que se acerquen al récord.

El concejal de Turismo, Rafael Gregori, ha destacado el trabajo realizado durante los meses de mayor afluencia por la Técnica de Turismo, el coordinador de Les Fonts de l’Algar y el conjunto de trabajadores del paraje, así como por las empresas responsables de los servicios de seguridad y socorrismo.

Gregori ha puesto en valor que el dispositivo haya permitido desarrollar la temporada con normalidad y ha agradecido la implicación de todos los profesionales que han trabajado para que los visitantes pudieran disfrutar del espacio natural con garantías. “Todos han hecho un trabajo excepcional para que este verano haya sido todo perfecto y para que nuestros visitantes puedan disfrutar de las Fuentes del Algar”, ha afirmado.

El Ayuntamiento había reforzado durante el verano los servicios de socorrismo, vigilancia, seguridad, mantenimiento y atención al visitante ante la previsión de una elevada afluencia. El dispositivo se ha complementado con las actuaciones de mejora ejecutadas durante 2026 para incrementar la seguridad y accesibilidad del recorrido.

Entre ellas figuran la renovación de barandillas y otros elementos de protección, además de trabajos específicos en el entorno del Toll Blau, uno de los puntos más conocidos del paraje. También se han mejorado los espacios peatonales en la zona de acceso, uno de los puntos con mayor tránsito de visitantes.

Abiertas durante todo el año

El final de la temporada alta no supone el cierre de Les Fonts de l’Algar. El paraje continúa abierto durante todo el año y mantiene su atractivo como uno de los principales recursos de naturaleza de la Marina Baixa.

Hasta el 15 de septiembre, el horario es de 9:00 a 19:00 horas y no existen franjas horarias de acceso. A partir del 16 de septiembre, además, se permitirá nuevamente la entrada con mascotas de acuerdo con las condiciones establecidas para las visitas.

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Gregori ha animado a seguir acercándose al paraje durante los próximos meses y ha destacado que las temperaturas permiten prolongar la temporada turística más allá del verano. “Algar está abierto todo el año a disposición de todos los turistas y todos los visitantes que quieran venir a verlo”, ha señalado el concejal, quien considera que el entorno continúa siendo “muy apetecible incluso hasta octubre”.