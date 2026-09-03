Accidente laboral
Un obrero de 55 años cae desde cinco metros de altura en una obra de La Vila Joiosa
El accidente se ha producido en la avenida del País Valencià y hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Vila Joiosa
Un trabajador de 55 años ha resultado herido esta mañana tras caer desde una altura aproximada de cinco metros en un edificio en obras situado en la avenida del País Valencià de La Vila Joiosa, según han informado fuentes conocedoras del suceso.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado varias ambulancias para atender al trabajador. Por el momento se desconocen las circunstancias exactas de la caída y el alcance de las lesiones.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ofrecerá información sobre el accidente y el estado del trabajador en cuanto disponga de datos confirmados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los bomberos despliegan un dispositivo especial por el paso de La Vuelta por Alicante
- El pleno de Benidorm aprueba derribar el Vasco Núñez de Balboa y construir un nuevo colegio de tres líneas
- El Paraíso existe y está en la provincia de Alicante: la playa de agua clara, piedras y Mediterráneo en estado puro
- La Generalitat reivindica el modelo de Benidorm como exponente de la evolución europea
- El islote de Alicante perfecto para hacer snorkel: entre praderas de posidonia y con más peces que en un acuario
- Terra Natura Benidorm crea un pase de invierno que ofrece acceso ilimitado hasta el 28 de febrero
- Así será el nuevo modelo turístico de Benidorm
- Casimiro Vila, un hombre entregado a ayudar a los demás