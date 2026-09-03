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Accidente laboral

Un obrero de 55 años cae desde cinco metros de altura en una obra de La Vila Joiosa

El accidente se ha producido en la avenida del País Valencià y hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias

Lugar donde se ha producido el suceso y al que han acudido varias ambulancias.

Lugar donde se ha producido el suceso y al que han acudido varias ambulancias. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

La Vila Joiosa

Un trabajador de 55 años ha resultado herido esta mañana tras caer desde una altura aproximada de cinco metros en un edificio en obras situado en la avenida del País Valencià de La Vila Joiosa, según han informado fuentes conocedoras del suceso.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado varias ambulancias para atender al trabajador. Por el momento se desconocen las circunstancias exactas de la caída y el alcance de las lesiones.

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El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ofrecerá información sobre el accidente y el estado del trabajador en cuanto disponga de datos confirmados.

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