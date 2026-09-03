Un obrero de 55 años cae desde cinco metros de altura en una obra de La Vila Joiosa

Un trabajador de 55 años ha resultado herido esta mañana tras caer desde una altura aproximada de cinco metros en un edificio en obras situado en la avenida del País Valencià de La Vila Joiosa, según han informado fuentes conocedoras del suceso.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado varias ambulancias para atender al trabajador. Por el momento se desconocen las circunstancias exactas de la caída y el alcance de las lesiones.

Noticias relacionadas

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ofrecerá información sobre el accidente y el estado del trabajador en cuanto disponga de datos confirmados.