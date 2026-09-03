El Palau Altea sale del patio de butacas: nace ESMUviment para acercar la danza a todos los públicos

El Palau Altea no solo quiere que el público se siente en sus butacas para contemplar lo que ocurre sobre el escenario. También quiere invitarle a moverse, experimentar y descubrir las posibilidades de su propio cuerpo. Esa es la filosofía de ESMUviment, la principal novedad de la nueva temporada cultural presentada oficialmente este miércoles y que comenzará el próximo 7 de noviembre.

La iniciativa ha sido desarrollada conjuntamente por el Palau Altea y ESMU Altea, la Escola de Música i Dansa d'Altea de la Societat Filharmònica Alteanense, y estará dirigida por Conchín López, profesora de danza moderna, clásica y española de la escuela alteana.

La concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, ha señalado que “ESMUviment supone, de esta forma, una ampliación de la actividad habitual del Palau, que busca salir del tradicional papel de exhibidor de espectáculos para convertirse también en un espacio de participación y creación”.

Ocho talleres para descubrir el cuerpo y el movimiento

La edil ha explicado que el proyecto “se desarrollará a través de un ciclo de ocho talleres inspirados en temáticas vinculadas a Altea y su entorno”.

Al respecto ha manifestado que la propuesta “está abierta a todas las personas, sin necesidad de contar con experiencia previa en danza”, de tal manera que los participantes “podrán tomar conciencia de su cuerpo y de sus posibilidades de movimiento, experimentar con la improvisación y descubrir nuevas formas de expresión y creación”.

Pepa Victoria Pérez ha añadido que la elección de ESMU Altea como colaboradora del proyecto “tiene además un evidente componente local. La Escola de Música i Dansa d'Altea es una institución dedicada a la formación musical y de danza que imparte, entre otras disciplinas, enseñanza instrumental, solfeo, canto y diferentes especialidades de baile para niños y adultos. Actividades vinculadas a la histórica Societat Filharmònica Alteanense”.

En cuanto al proyecto ESMUviment, la concejala de Cultura ha dado a conocer que al frente del mismo “estará Conchín López, una de las profesoras de danza de la escuela, especializada en danza moderna, clásica y española” y ha aseverado que la iniciativa “supone así una nueva colaboración entre el Palau y una entidad cultural alteana, con la intención de acercar el movimiento y la danza a personas que, hasta ahora, no han tenido necesariamente contacto con estas disciplinas”.

La Cubana, otra de las novedades

La presentación oficial de este miércoles ha permitido confirmar también una incorporación a la programación que no figuraba en la información adelantada semanas atrás: La Cubana llegará al Palau Altea del 30 de octubre al 1 de noviembre con La cuisine de ma cousine.

La programación impulsada por Olympia Metropolitana y Pentación Espectáculos, cuya alianza continúa haciendo posible la llegada a Altea de espectáculos de gran formato y algunas de las producciones más destacadas del panorama escénico actual, ha hecho posible que La Cubana actúe en el coliseo alteano. Enrique Fayos, director de Olympia Metropolitana, concesionaria de Palau Altea, ha indicado que la compañía catalana “ofrecerá cuatro únicas funciones durante esos tres días, en uno de los espectáculos que, previsiblemente, despertará mayor expectación de la temporada por la popularidad y trayectoria de La Cubana” y ha anunciado que las entradas para las cuatro representaciones “salen a la venta este mismo miércoles, 3 de septiembre”.

Una programación que INFORMACIÓN adelantó en agosto

La presentación oficial de la temporada confirma, por otra parte, la programación que INFORMACIÓN adelantó el pasado 24 de agosto, cuando este periódico dio a conocer las principales propuestas que llegarán al Palau Altea entre septiembre y enero.

Como ya publicó este diario, la cartelera reunirá grandes nombres de la escena española y títulos reconocibles para varias generaciones, con espectáculos de teatro, música, ópera, danza y propuestas familiares.

Entre los principales reclamos figura la adaptación teatral de El club de los poetas muertos, que llegará el 28 de noviembre con Juanjo Artero como protagonista. La obra recupera la historia del profesor John Keating, popularizada mundialmente por Robin Williams en la película de 1989, y su defensa de la libertad de pensamiento y el célebre Carpe Diem.

Otro de los grandes acontecimientos será la presencia de Josep Maria Pou, que el 12 de diciembre se pondrá en la piel del escritor Roald Dahl en Gigante, una obra inspirada en un controvertido episodio de la vida del autor de Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate.

La programación incluye también la presencia de Imanol Arias y María Barranco en Mejor no decirlo, Toni Acosta en Una madre de película y clásicos como La Ratonera, de Agatha Christie; Las amistades peligrosas y La flauta mágica, de Mozart.

La música y la danza completan una oferta que arrancará el 12 de septiembre con la Orquestra de la Comunitat Valenciana, continuará con el Ballet de Kiev y sus representaciones de El lago de los cisnes y El Cascanueces, e incluirá propuestas dedicadas a Mike Oldfield y ABBA, además del Alabama Gospel Choir y el tradicional Concierto de Año Nuevo.

El público familiar contará, por su parte, con Frozen 1 y 2, El viaje a Oz, el musical y Gisela Show Kids.

Pepa Victoria Pérez: “Queremos que Altea continúe siendo una ciudad cultural”

Las concejala de Cultura ha destacado la consolidación de esta nueva etapa del Palau y la importancia de la alianza entre Olympia Metropolitana y Pentación Espectáculos para mantener la llegada a Altea de producciones y artistas de primer nivel. “Queremos que Altea continúe siendo una ciudad cultural y que Palau Altea se consolide como uno de los grandes referentes escénicos de nuestro territorio y esta programación demuestra que vamos en esa dirección”, ha señalado Pepa Victoria Pérez.

La concejala ha puesto así el acento en el papel del Palau como “uno de los principales equipamientos culturales de la comarca” y en la continuidad de una programación “que combina grandes producciones nacionales con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades”.

Últimos días para conseguir los abonos +Palau

Durante la presentación también se ha recordado que el Palau Altea se encuentra en los últimos días de comercialización de sus dos modalidades de abono +Palau. Según ha explicado Enrique Fayos, “los abonos estarán disponibles hasta el próximo 13 de septiembre y permitirán acceder a una selección de espectáculos de la nueva temporada en condiciones económicas más ventajosas”.

La iniciativa pretende “fidelizar al público” y facilitar el seguimiento de la programación “a quienes deseen asistir regularmente al Palau”, ofreciendo además ventajas específicas para los abonados. La venta de los abonos coincide con el inminente comienzo de una temporada que se prolongará hasta enero de 2027 y que, con la puesta en marcha de ESMUviment, incorpora ahora una dimensión diferente: la de hacer que el público no sea únicamente espectador.

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Del escenario a la participación

Precisamente ahí reside una de las claves de la principal novedad presentada este miércoles. Mientras la programación habitual llevará al escenario del Palau a nombres como Josep Maria Pou, Juanjo Artero, Imanol Arias, María Barranco o Toni Acosta, ESMUviment propone el camino contrario: bajar del patio de butacas y convertir a los propios participantes en protagonistas del movimiento y la creación. Con ocho talleres abiertos a personas sin experiencia previa y conectados con Altea y su entorno, el nuevo proyecto amplía la actividad cultural del Palau más allá de su programación escénica. Una fórmula que, junto a la llegada de grandes producciones y artistas, refuerza la intención expresada por la concejala de Cultura de consolidar Altea como una ciudad cultural y al Palau como uno de los referentes escénicos del territorio.