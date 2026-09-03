El PSOE alerta de que pacientes con enfermedades raras de la Marina Baixa esperan más de un año por un diagnóstico

Pacientes con enfermedades raras de la Marina Baixa afrontan esperas que pueden superar el año para conocer el resultado de un diagnóstico y dificultades para mantener el seguimiento con los especialistas que llevan sus casos. Es una de las principales situaciones trasladadas por la Asociación de Enfermedades Raras de Benidorm y Comarca de la Marina Baixa (AERBECO) a los diputados autonómicos del PSPV-PSOE Yaissel Sánchez, portavoz socialista de Sanidad, y Mario Villar, durante una reunión mantenida con la directiva y varias socias de la entidad, en la que también participó la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Benidorm, Cristina Escoda.

La asociación reclama, entre otras medidas, que la aplicación GVA+Salut permita a los pacientes solicitar directamente las citas de seguimiento con los especialistas que ya tienen asignados y consultar los resultados de las pruebas diagnósticas. De esta forma, evitarían tener que volver a pasar por Atención Primaria para iniciar de nuevo el circuito cada vez que necesitan una revisión o conocer el resultado de una prueba.

Dificultades para la atención diaria

Yaissel Sánchez ha considerado que esta modificación sería “viable” y ha cuestionado que la herramienta sanitaria no contemple actualmente estas opciones para pacientes que, por las características de sus enfermedades, necesitan un seguimiento continuado. La diputada socialista ha criticado además la distancia entre el discurso de modernización y digitalización de la Conselleria de Sanidad y las dificultades que, a su juicio, siguen encontrando los usuarios en la atención diaria.

Sánchez también ha puesto el foco en la situación de las enfermedades raras. “La Conselleria presume de ser pionera en su atención, anuncia unidades multidisciplinares, inversiones para acelerar los diagnósticos y formación de profesionales, pero en la Marina Baixa se vive otra realidad”, ha señalado.

Déficit de neurólogos

Durante el encuentro también se abordó uno de los problemas asistenciales que más preocupa a las asociaciones de pacientes de la comarca: el déficit de especialistas de Neurología, una situación que el PSPV y colectivos de enfermos vienen denunciando desde hace dos años. La falta de recursos en este servicio dificulta el seguimiento de los pacientes y puede complicar tanto el inicio como el ajuste de tratamientos.

AERBECO trasladó asimismo su preocupación por la elevada carga de guardias que soportan algunos profesionales y por las limitaciones de capacidad del Centro de Especialidades de la Marina Baixa.

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Los socialistas se han comprometido a trasladar estas reivindicaciones al Parlamento valenciano. “Nos hemos reunido con AERBECO para escuchar a los pacientes y trasladar sus demandas a Les Corts. Ahora le corresponde a la Conselleria dejar de hacer anuncios y dar respuestas concretas”, han señalado.