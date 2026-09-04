Altea aprueba tres nuevos protocolos para mejorar la protección y el bienestar animal

El Departamento de Sanidad y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Altea ha elaborado y aprobado tres nuevos protocolos de actuación destinados a mejorar la protección y el bienestar de los animales en el municipio. Los documentos pretenden establecer criterios claros y homogéneos, reforzar la coordinación entre los diferentes servicios implicados y ofrecer a la ciudadanía información práctica sobre cómo actuar ante distintas situaciones relacionadas con los animales.

Así lo ha dado a conocer este viernes la concejala de Sanidad y Bienestar Animal, Anna Lanuza, quien ha destacado que los protocolos “no deben ser únicamente herramientas internas de coordinación administrativa, sino también documentos accesibles que ayuden a los ciudadanos a actuar correctamente y fomenten la tenencia responsable” y ha anunciado que los tres protocolos “han sido remitidos a los departamentos municipales implicados en materia de Bienestar Animal, así como a los centros veterinarios locales, el Servicio Municipal de Recogida de Animales, el Centro de Protección Animal (CPA) conveniado con el Ayuntamiento y las asociaciones locales de protección y defensa animal” con el objetivo de que todos los agentes que intervienen en la atención y protección de los animales “puedan actuar de forma coordinada y eficaz”.

Qué hacer cuando se encuentra un animal en la vía pública

El primero de los documentos es el “Protocolo de actuación ante el hallazgo de animales en la vía pública de Altea”, que establece las pautas que debe seguir cualquier persona que encuentre un animal abandonado, perdido, herido, accidentado o en situación de vulnerabilidad. Una de las principales características del protocolo es que diferencia claramente la actuación según el tipo de animal encontrado.

En el caso de los animales de producción o en cautividad, como caballos, cabras, ovejas o gallinas, el protocolo contempla situaciones de abandono, pérdida o extravío, heridas, accidentes o fallecimiento. Al respecto, Lanuza ha indicad que la ciudadanía “debe contactar con el Departamento de Sanidad y Bienestar Animal de Altea, que posteriormente activa el servicio de recogida y, en su caso, el traslado a un centro de protección o acogida”.

Para los animales de compañía, como perros, gatos y hurones, se establecen igualmente procedimientos para los casos de abandono, pérdida, heridas, accidentes o fallecimiento. La información destaca además la inclusión de los gatos comunitarios dentro de este apartado.

En estos casos, “la primera actuación pasa por contactar con la Policía Local de Altea, que puede activar el servicio municipal de recogida de animales disponible las 24 horas del día. Posteriormente, los animales son trasladados al centro de protección correspondiente”, ha indicado la edil.

El protocolo establece también “un procedimiento específico para los gatos comunitarios enfermos”, que deberán ser atendidos por los gestores de colonias autorizados dentro del programa CER, “o trasladados a clínicas veterinarias colaboradoras cuando sea necesario”, ha añadido Lanuza.

Anna Lanuza, concejala de Bienestar Animal en Altea. / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Fauna silvestre y animales marinos varados

La nueva guía municipal también aclara cómo actuar ante la presencia de fauna silvestre, incluyendo aves, erizos, zorros o murciélagos, entre otros animales. En caso de encontrar un ejemplar herido, accidentado o en peligro, “se deberá contactar con el Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz, dependiente de la Generalitat, para recibir las indicaciones necesarias y proceder a su atención”.

Uno de los mensajes más claros del protocolo se refiere a los animales marinos varados. Ante el hallazgo de delfines, tortugas, tiburones u otros animales en la costa, la instrucción es inmediata: llamar al teléfono de emergencias 112.

La finalidad general del documento es “evitar intervenciones inadecuadas y permitir que los servicios competentes puedan responder con rapidez y de la forma más adecuada en cada caso”, ha aseverado la concejala.

Un procedimiento claro para recuperar animales recogidos

El segundo documento aprobado es el “Protocolo de recuperación de animales recogidos de la vía pública de Altea”, dirigido a las personas responsables de animales que hayan sido recogidos por los servicios municipales.

El procedimiento establece que el primer paso es acudir a la Policía Local de Altea, situada en la calle Calitx, y presentar el DNI. Posteriormente deberá solicitarse y firmarse el denominado “Acta de Entrega Animal”, documento con el que podrá recuperarse el animal en el Centro de Protección Animal durante el horario de atención.

En este caso, Anna Lanuza ha indicado que el protocolo diferencia varias situaciones: “cuando se trata de animales de compañía identificados, la persona responsable deberá presentar el pasaporte del animal y acreditar que los tratamientos obligatorios están al día, incluyendo la vacunación antirrábica, la desparasitación mínima anual contra el echinococo y, en los gatos mayores de seis meses, la esterilización”. Además, “será necesario haber comunicado la pérdida del animal en el registro RIVIA y/o ante el Ayuntamiento en un plazo máximo de 72 horas”.

Si los tratamientos obligatorios no están al día, deberán realizarse en el CPA antes de retirar al animal. “El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la apertura de un expediente sancionador”, ha destacado la edil.

Los animales sin identificar y los gastos de recuperación

Lanuza ha manifestado también que en el caso de los animales de compañía no identificados, “la persona que pretenda recuperarlos deberá acreditar su titularidad mediante fotografías u otras pruebas. Obligatoriamente, antes de la entrega del animal, deberán realizarse en el Centro de Protección Animal los trámites de identificación y regularización correspondientes, como la implantación del microchip, expedición del pasaporte, alta o actualización en RIVIA, vacunación antirrábica, desparasitación y, en los gatos mayores de seis meses, esterilización”, añadiendo que los gastos derivados de estas actuaciones “correrán a cargo de la persona responsable”.

El protocolo es especialmente claro en un aspecto: no se entregarán animales sin microchip. Además, si se rechazan los tratamientos obligatorios, “el animal no será retornado y podrá tramitarse como abandonado”, ha apostillado Lanuza.

Un procedimiento específico para perros potencialmente peligrosos

La concejala socialista ha continuado explicando la nueva normativa de protección y bienestar animal. Así, ha indicado que el tercer protocolo es el “Protocolo de solicitud de Licencia y Censo de Animales Potencialmente Peligrosos de Altea”, que reúne y ordena “toda la información necesaria para facilitar el cumplimiento de los trámites administrativos relacionados con este tipo de animales”.

Sobre el mismo, Anna Lanuza señala que el documento “recuerda que tienen la consideración de perros potencialmente peligrosos determinadas razas y sus cruces, entre ellas American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Pitbull Terrier, Bull Terrier, Bullmastiff, Rottweiler, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Akita Inu, Doberman o Fila Brasileiro, además de otras contempladas por la normativa valenciana” y añade que también pueden ser considerados potencialmente peligrosos “aquellos perros que, sin pertenecer a estas razas, reúnan la totalidad o la mayoría de las características físicas establecidas por la normativa o manifiesten una conducta marcadamente agresiva, especialmente cuando hayan producido agresiones o mordeduras a personas u otros animales”.

Licencia, censo y requisitos para su tenencia

Sobre estos animales, Lanuza insiste en que el protocolo recuerda que el registro en el censo municipal “es obligatorio” y que la tenencia de estos animales “requiere una licencia administrativa”. Al respecto, ha manifestado que entre los requisitos para obtenerla “figura ser mayor de edad, no haber sido condenado por determinados delitos graves, no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves relacionadas con animales potencialmente peligrosos y acreditar capacidad física y aptitud psicológica”.

La concejala ha añadido que también es obligatorio “disponer de un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura mínima de 120.000 euros y mantener actualizado el pasaporte del animal, incluyendo microchip, vacunación antirrábica y desparasitación anual”.

La normativa contempla igualmente medidas específicas de manejo y control, “como el uso obligatorio de correa corta, de un máximo de dos metros, y bozal en la vía pública”. Además de que los perros “deberán ser conducidos por una persona capaz de controlarlos y no podrán dejarse sueltos ni siquiera en situaciones de riesgo”. El protocolo recuerda además que “solo una persona” puede llevar un perro potencialmente peligroso en la vía pública y que la licencia “debe acompañar siempre al responsable del animal”.

Diez días para completar la documentación

El nuevo procedimiento regula también la recuperación de perros potencialmente peligrosos recogidos en la vía pública. Además de cumplir los requisitos generales para recuperar un animal, será obligatorio disponer de licencia administrativa e inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. En caso de no contar todavía con esta documentación, “la persona responsable deberá presentar una solicitud de licencia ante el Ayuntamiento y aportar la documentación requerida. El plazo máximo para completar el expediente será de diez días hábiles”, ha manifestado Lanuza además de apostillar que sin una solicitud presentada “no se autorizará la retirada del animal y, si no se aporta la documentación exigida, podrán imponerse sanciones económicas”.

Información para prevenir problemas

Los tres protocolos regulan también situaciones específicas como animales enfermos, heridos, accidentados o fallecidos, animales de producción u otros animales mantenidos en cautividad y los supuestos en los que un animal puede ser considerado abandonado. En este último caso, se contemplan, entre otras circunstancias, no comunicar su pérdida en un plazo de 72 horas, no recogerlo dentro del plazo legal establecido o mantener una ausencia prolongada de atención por parte de su responsable.

Para Anna Lanuza, estos nuevos documentos suponen “un paso más en la gestión del bienestar animal en Altea”. La edil ha subrayado que la información “es una herramienta fundamental para prevenir problemas y mejorar la respuesta ante cualquier incidencia”, pues el objetivo es que “cualquier persona que encuentre un animal en la vía pública, necesite recuperar a su animal o tenga que realizar un trámite relacionado con un animal potencialmente peligroso pueda saber qué pasos debe seguir y dónde dirigirse”.

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Por último, la edil ha indicado que los protocolos podrán consultarse a través de la web municipal https://altea.es y directamente en el Departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Altea.