Altea busca quien gestione la futura cafetería del Palau dels Esports mientras arrancan las obras de adecuación

El Palau dels Esports Vila d’Altea contará próximamente con un servicio de cafetería, una prestación de la que hasta ahora carecía y cuya puesta en marcha avanza por dos vías paralelas: por un lado, han comenzado las obras de adecuación del local y, por otro, el Ayuntamiento ha sacado a concurso la concesión para que una empresa o profesional se encargue de su explotación.

La actuación supone “la creación de un nuevo café-bar en la zona de entrada del Palau dels Esports, destinado a atender no solo a los deportistas, sino también a clubes, técnicos, árbitros, familiares y público asistente a entrenamientos, competiciones y otros eventos que se celebran en la Ciudad Deportiva”, según ha informado este viernes la concejala de Deportes, Sara Soler. Además, ha señalado que las obras de adecuación ya han comenzado “tras adjudicárselas a la empresa Frami por un importe de 160.325 euros”.

Un local de 64 metros cuadrados

La concesión se refiere al local destinado a café-bar situado en el Palau dels Esports, en la Ciudad Deportiva de Altea. Según la valoración técnica incorporada al expediente municipal, el establecimiento cuenta con una superficie de 64,27 metros cuadrados y tiene un valor aproximado de 97.818 euros. A partir de esa valoración “se fijó el canon mínimo de la concesión en 6.000 euros anuales, equivalentes a 500 euros mensuales, sin IVA”, según Sara Soler.

La edil ha añadido que la fórmula elegida por el Ayuntamiento “es la denominada concesión demanial, es decir, la cesión temporal del uso de un espacio de titularidad pública para que un operador privado gestione el servicio”, por lo cual “el Ayuntamiento seguirá siendo propietario del local y de las instalaciones, mientras que el adjudicatario asumirá la explotación diaria del negocio y el riesgo económico de su actividad”.

Vista aerea de la Ciudad Deportiva de Altea. A la derecha, el Palau d´Esports. / Concejalia de Deportes Ayuntamiento de Altea

Los interesados podrán visitar las instalaciones

Soler ha indicado también que el Ayuntamiento ha organizado varias jornadas “para que los posibles candidatos a la concesión puedan conocer directamente el local antes de presentar sus ofertas”. Al respecto ha señalado que “tuvieron lugar este jueves día 3 y viernes día 4, y continuarán los próximos 7 y 8 de este mes entre las 11:00 y las 13:00 horas, para lo cual la asistencia debe confirmarse previamente a través del Departamento de Deportes del Ayuntamiento”.

Por otro lado, la concejala ha manifestado que la licitación “fue aprobada por unanimidad por la Junta de Gobierno Local el pasado 4 de agosto y posteriormente publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el 19 de agosto. Dicho anuncio abrió formalmente el proceso de presentación de ofertas para la explotación del futuro café-bar del Palau dels Esports”, ha apostillado.

Una cafetería para una instalación que permanece abierta hasta 15 horas al día

La necesidad de dotar al Palau dels Esports de este servicio aparece ampliamente justificada en la documentación municipal que acompaña al expediente de concesión. El informe de necesidad elaborado por el Área de Deportes considera que la cafetería “responde a una demanda real de los usuarios, clubes y técnicos, especialmente teniendo en cuenta la duración de muchas actividades deportivas, que superan las dos horas, y la elevada afluencia de personas durante competiciones, torneos y eventos”.

El documento recuerda además que la Ciudad Deportiva permanece abierta aproximadamente entre las 08:00 y las 23:00 horas y que el Palau dels Esports constituye “una de las principales instalaciones deportivas municipales, con actividad regular durante prácticamente toda la jornada”. La ausencia de un servicio de restauración había generado, según el informe, “reiteradas solicitudes y quejas de usuarios”.

Dos años de concesión, con posibilidad de llegar a cuatro

Sara Soler ha manifestado que la duración inicial de la concesión “será de dos años, aunque podrá prorrogarse mediante dos anualidades adicionales de un año cada una, siempre de forma expresa y no automática. Por tanto, la duración máxima podría alcanzar los cuatro años”.

Asimismo, la edil ha dicho que el procedimiento “será abierto y en régimen de concurrencia, de manera que podrán presentar sus propuestas los interesados que cumplan los requisitos establecidos en los pliegos”. En cuanto a la valoración de las ofertas, “se combinará con criterios técnicos y económicos” de tal manera que los aspectos sometidos a valoración previa “tendrán un peso máximo de 25 puntos, mientras que los criterios objetivos evaluables posteriormente sumarán hasta 75 puntos”.

Interior del Palau d´Esports Vila d´Altea durante la celebracion de un evento. / Diego Coello Calvo

No solo se valorará cuánto dinero se ofrezca

Soler ha puesto énfasis en que la elección del futuro gestor de la cafetería “no dependerá exclusivamente de la cantidad económica que ofrezca por encima del canon mínimo” pues la documentación de la licitación contempla también “la valoración del proyecto de explotación presentado por cada candidato. Entre otros aspectos, se tendrán en cuenta la propuesta gastronómica, la calidad y variedad de la oferta, la inclusión de productos locales, la atención a dietas especiales, la organización del servicio durante competiciones y eventos, la cualificación del personal, las medidas de higiene y seguridad alimentaria y los compromisos medioambientales”.

Además, los licitadores “podrán mejorar sus propuestas mediante compromisos como la ampliación del horario de servicio, inversiones adicionales en las instalaciones, la creación de una oferta de menú deportivo o nutricional y la incorporación laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social”.

La cafetería no se entregará hasta que terminen las obras

Uno de los aspectos importantes del expediente es que la puesta a disposición del local al futuro concesionario está vinculada a la finalización de las obras de adecuación. La concejala de Deportes ha explicadiio que el acuerdo municipal “establece que la entrega del establecimiento, la toma de posesión y el inicio del pago del canon quedarán condicionados a la terminación y recepción de las obras, a la puesta en servicio del local y a la comprobación de su estado e inventario”. Esto significa que, aunque el procedimiento para seleccionar al gestor ya está en marcha, “la cafetería no podrá comenzar su actividad hasta que concluyan los trabajos actualmente iniciados”, ha remarcado la edil.

Soler ha añadido que las obras previstas “incluyen la remodelación de los espacios existentes, la adaptación de las instalaciones eléctricas y de fontanería, la instalación de sistemas de ventilación y extracción, mejoras en materia de protección contra incendios y la dotación del equipamiento y mobiliario necesarios para el funcionamiento del establecimiento”.

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Con esta actuación, el Ayuntamiento “pretende cubrir una carencia histórica de una de las principales instalaciones deportivas de Altea”, ha asegurado Soler antes de concluir afirmando que la futura cafetería permitirá disponer de “un servicio de restauración dentro de la propia Ciudad Deportiva evitando que deportistas y acompañantes tengan que abandonar el recinto para acceder a este tipo de servicios, por lo que se llevará a término la estrategia municipal para mejorar las instalaciones deportivas y ampliar los servicios disponibles para deportistas, clubes y usuarios del Palau dels Esports Vila d’Altea!