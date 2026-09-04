La cala nudista más escondida de Alicante: un rincón salvaje donde estarás casi solo

Las calas nudistas suelen tener algo en común: casi nunca están en el lugar más cómodo. No suelen aparecer junto al paseo marítimo, ni tener un gran aparcamiento al lado, ni estar rodeadas de chiringuitos, duchas y hamacas. Al contrario, muchas se esconden en tramos de costa más resguardados, entre rocas, acantilados, caminos poco evidentes y accesos que obligan a caminar con calma. Esa dificultad es, precisamente, parte de su encanto.

En la provincia de Alicante hay varias playas y calas de tradición naturista, pero las más especiales suelen ser las que conservan un punto salvaje. Espacios pequeños, sin grandes servicios, donde el baño se vive de otra manera: con silencio, agua clara, roca, escarpines y una sensación de intimidad difícil de encontrar en los arenales más populares de la Costa Blanca. No son playas para todos los públicos ni para todos los planes, pero sí para quienes buscan tranquilidad real.

Cala de la Barra Grande

Una de las más escondidas es Cala de la Barra Grande, en Altea. Se encuentra en el extremo norte del término municipal, cerca del entorno del Mascaraty de la Punta del Mascarat, en una zona donde la costa se vuelve más abrupta y rocosa. Su acceso a pie es algo difícil, aunque precisamente ese aislamiento permite disfrutar del mar y de un entorno único lleno de vegetación, pinos y pequeñas palmeras.

La cala es pequeña, recogida y muy poco urbanizada. La Federación Española de Naturismo la incluye entre las playas de uso tradicionalmente naturista de Alicante y la identifica como la última playa de Altea. Ese carácter discreto explica que muchas veces se hable de ella como un rincón para estar casi solo, aunque en verano y fines de semana siempre puede haber más visitantes.

Su tamaño también ayuda a entender el tipo de visita. No es una playa amplia, sino una cala estrecha de bolos, gravilla y rocas, con aguas transparentes y un paisaje muy mediterráneo. Tiene en torno a 50 metros de longitud y 7 metros de anchura, con ocupación baja, acceso a pie difícil y sin servicios básicos como duchas, aseos, socorrista o paseo marítimo. Es decir, conviene ir sabiendo dónde se va: no es una cala cómoda de toalla grande y nevera familiar, sino un refugio natural para bañarse, leer, hacer snorkel y desconectar.

El gran atractivo de Cala de la Barra Grande está en su sensación de aislamiento. Las rocas protegen el entorno, el acceso no es evidente y el paisaje se abre directamente al Mediterráneo. El agua suele mostrar tonos verdes y azules muy limpios, especialmente en días de mar tranquilo, y el fondo rocoso la convierte en un lugar interesante para mirar con gafas de snorkel.

Cómo llegar

Llegar hasta ella exige algo de preparación. El acceso no está señalizado y no cuenta con servicios, ni socorrista, ni chiringuito, y que el acceso se realiza por un entorno urbanizado antes de alcanzar la cala. Por eso, lo mejor es llevar escarpines, agua, protección solar, algo de comida ligera, bolsa para recoger la basura y evitar bajar cargado con demasiadas cosas. La vuelta, con calor y pendiente, puede hacerse pesada.

Noticias relacionadas

Como ocurre en muchas calas naturistas, la clave está en el respeto. El nudismo forma parte del uso habitual del lugar, pero puede convivir con personas que simplemente buscan una cala tranquila. Lo importante es mantener distancia, no invadir espacios, evitar fotos a otros bañistas, no dejar residuos y entender que el atractivo de la Barra Grande está precisamente en su calma. También conviene revisar el estado del mar: si hay oleaje, viento fuerte o mala visibilidad, el baño entre rocas puede ser incómodo o peligroso. En una cala sin socorrista, la prudencia es parte del plan.