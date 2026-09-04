Cáncer y corazón, bajo vigilancia en el Hospital Marina Baixa: 241 pacientes atendidos en cardiooncología

El Hospital Universitario Marina Baixa ha incorporado la cardiooncología a la atención integral de los pacientes con cáncer con una consulta especializada que, desde su puesta en marcha en octubre de 2025, ya ha atendido a 241 personas. El objetivo de esta unidad es prevenir, detectar y tratar de forma precoz las posibles complicaciones cardiovasculares relacionadas con los tratamientos oncológicos.

Los avances registrados en los últimos años tanto en el diagnóstico precoz como en las terapias contra el cáncer han permitido aumentar de manera significativa la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, algunos de estos tratamientos pueden tener efectos sobre el corazón, por lo que el control de la salud cardiovascular se ha convertido en un elemento cada vez más importante dentro del seguimiento oncológico.

Anticiparse a las complicaciones

La consulta de cardiooncología permite valorar a los pacientes antes, durante y después de recibir sus tratamientos, con especial atención a la aparición de posibles lesiones en el músculo cardíaco. Esta vigilancia busca anticiparse a las complicaciones y facilitar que los pacientes puedan continuar con su tratamiento contra el cáncer durante el mayor tiempo posible y en condiciones adecuadas de seguridad.

Para ello, los profesionales realizan diferentes pruebas y controles, entre ellos electrocardiogramas, ecocardiogramas y análisis de biomarcadores cardíacos. Además, se aplican periódicamente escalas específicas para determinar el riesgo de cardiotoxicidad asociado a cada tratamiento.

El seguimiento también incluye la identificación y control de factores de riesgo cardiovascular que pueden incrementar las posibilidades de sufrir complicaciones, como la hipertensión arterial o la dislipemia. Su tratamiento permite reducir el riesgo de futuros problemas cardiovasculares y mejorar el estado general del paciente.

Abordaje integral del cáncer

El funcionamiento de esta consulta se basa, además, en un modelo multidisciplinar y coordinado con los diferentes servicios que intervienen en la atención de las personas con cáncer. Esta colaboración permite adaptar las decisiones médicas a las características y necesidades de cada paciente, buscando un equilibrio entre la eficacia del tratamiento oncológico y la protección de la salud del corazón.

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De esta manera, la cardiooncología se incorpora como una pieza más dentro del abordaje integral del cáncer, con el propósito de que las complicaciones cardiovasculares no supongan un obstáculo para los tratamientos que necesitan los pacientes.