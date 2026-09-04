Comerciantes, hostelería y apartamentos turísticos de Benidorm encargarán un estudio para medir el impacto de la ZBE y otros factores en la economía del municipio

La campaña de verano encara su recta final con sensaciones diferentes entre los principales sectores económicos de Benidorm. Mientras el comercio asegura haber detectado una caída de las ventas, especialmente en determinadas zonas del centro, la restauración y los apartamentos turísticos hacen un balance más favorable. Ante esta disparidad y la necesidad de disponer de datos objetivos, AICO, ABRECA y APTUR CV han acordado encargar a una consultora un estudio que permita analizar con mayor precisión la evolución de los distintos sectores y determinar las causas de las posibles bajadas.

La iniciativa surgió después de que los responsables de las tres organizaciones mantuvieran una reunión conjunta a petición de sus respectivos sectores. El presidente de la Asociación Independiente de Comerciantes (AICO), Raúl Parra, explica que fueron las llamadas de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafererías (ABRECA) y la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (APTUR CV) las que propiciaron el encuentro, después de constatar que los resultados que comenzaban a conocerse al final de la temporada “no eran demasiado buenos”, al menos en el caso del comercio.

Aparcamientos, ZBE y altas temperaturas

Parra señala que los comerciantes están trasladando una pérdida de actividad que varía en función de las zonas, aunque tendría una incidencia especial en el centro. Entre los factores que los empresarios consideran que pueden estar detrás de esta evolución cita la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), las dificultades de aparcamiento o la proliferación de los denominados supermercados turísticos.

A ello se suman otras cuestiones planteadas durante la reunión, como las altas temperaturas, la percepción de una menor presencia policial en algunas de las zonas más concurridas, la limpieza urbana, el empleo o la apertura de nuevos establecimientos comerciales vinculados al turismo. “Son infinidad de cuestiones las que nos trasladan nuestros socios y también la clientela de la comarca”, apunta Parra.

Un estudio profesional que evite enfrentamientos

Precisamente para evitar que las conclusiones se apoyen únicamente en las percepciones de cada asociación, las tres entidades han optado por recurrir a profesionales externos. El presidente de ABRECA, Álex Fratini, explica que la restauración no ha tenido un mal mes de julio y que será necesario esperar a conocer los resultados de agosto para realizar una valoración completa. La asociación ya ha realizado encuestas internas entre sus asociados, pero considera que, ante la tensión generada en las últimas semanas por el cruce de opiniones entre AICO y el Ayuntamiento, resulta más conveniente recurrir ahora a un estudio independiente.

Fratini señala que las consultas internas tienen limitaciones porque no siempre es posible conocer con exactitud cuántos asociados participan, qué representatividad tienen las respuestas o hasta qué punto se dispone de datos comparables. “Es mejor hacer las cosas bien, para que las conclusiones no puedan ser cuestionadas y evitar polémicas”. El presidente de ABRECA se refiere en este punto al cruce de datos entre Ayuntamiento y Aico que ha levantado una polvareda de acusaciones en las redes sociales.

El presidente de AICO ya había cifrado recientemente en torno a un 30% la caída de las compras en el comercio durante este verano, aunque posteriormente ha precisado que la evolución no ha sido homogénea en toda la ciudad. Esta información fue la que originó, entre otras, el cruce de valoraciones entre la asociación y la Administración local.

Buena temporada para los apartamentos turísticos

También el presidente de APTUR CV, Miguel Ángel Sotillos, introduce matices en el diagnóstico general. Según explica, para los apartamentos turísticos el verano ha sido bueno, aunque se están apreciando cambios en la duración de las estancias, una evolución que deberá analizarse con más detalle.

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El estudio pretende, precisamente, poner cifras a estas distintas percepciones y determinar si existen problemas comunes o específicos de cada actividad. El objetivo final será elaborar una hoja de ruta con posibles medidas para afrontar las dificultades que puedan detectarse en el comercio, la restauración, el ocio nocturno, los apartamentos turísticos y el resto de servicios vinculados a la actividad económica de Benidorm.