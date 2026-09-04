Mario Villar, diputado autonómico: "El PSOE de Benidorm necesitaba esa pequeña gran revolución de primarias abiertas"

La situación del PSOE en Benidorm de cara a la candidatura para las elecciones municipales se va a resolver, si no hay cambios inesperados, tal como el partido desea. Sin primarias. Pere Rostoll será el único en presentar candidatura para este proceso, que no se celebrará si no hay candidatos alternativos. El otro aspirante a alcaldable, el diputado autonómico Mario Villar, ha renunciado al propósito que anunció a finales de junio.

Según explica Villar, su decisión se debe a tres razones. La primera es personal, debido a su situación familiar, que le ocupa "mucho tiempo y mucha vida". La segunda es que, tras "diferentes reuniones con militantes, la gran mayoría, por no decir todos, piden que no haya primarias para no repetir el error de 2023".

Este "error" fue, según él, el enfrentamiento que dividió a los partidarios de la secretaria general actual, Cristina Escoda, con Rubén Martínez. "El partido quedó quebrado y aún hoy se nota", afirma Villar. La tercera razón, dice, es que "concurrir a las elecciones municipales contra Toni Pérez", alcalde de Benidorm con el PP desde 2015, y que en los últimos comicios logró el 57 % de los votos, "habría disminuido muchísimo las posibilidades".

El diputado en las Cortes, sin embargo, se muestra crítico ante el cambio de planes del partido. "El proceso de primarias iba a ser en noviembre y abierto a simpatizantes para municipios de más de 50.000 habitantes", entre los que está Benidorm. Sin embargo, el calendario que marcó la Ejecutiva del PSPV, liderado por Diana Morant, el pasado lunes marcó la fecha de la votación en el 26 de septiembre en caso de que hubiera habido más de un candidato. La votación, en caso de producirse, habría sido cerrada a militantes.

"Creo que el PSOE de Benidorm y la ciudad necesitaban esa gran pequeña revolución", afirma Villar, que se muestra partidario del proceso de primarias abierto previsto inicialmente. "Hubiese reconectado al PSOE con la ciudadanía, hubiese ampliado la base de militantes y de activos con personas que quieren un cambio en Benidorm y hubiésemos tenido mucha fuerza para las elecciones", considera.

Preguntado por si seguirá en el partido, Villar asegura que "por supuesto". No sabe, en cambio, si seguirá como diputado autonómico después de 2027, si se integrará en la lista municipal que liderará Pere Rostoll o si volverá a la empresa privada. "Estaré siempre donde mi partido quiera y no me haría nada más ilusión que ver a Diana Morant de presidenta y un cambio de gobierno en Benidorm".

Por último, sobre su pronístico electoral en su ciudad, cree que "hay mucha gente que no está a gusto con el modelo de ciudad ni con la gestión de Toni Pérez" debido a la "falta de vivienda", a la "caducidad desde hace siete años del contrato de basuras" o a la "subida de impuestos mientras se recortan servicios". Reconoce, eso sí, que "lo que puede ir en contra de la candidatura de Pere Rostoll es el contexto nacional del PSOE".