Una pareja de Altea llega a “La isla de las tentaciones” con ocho años de amor y una quincena de infidelidades

Altea tendrá representación en uno de los programas más populares de la televisión española. Quince infidelidades reconocidas, casi nueve años de relación y una última oportunidad para demostrar que todavía existe un futuro juntos. Con esta complicada historia sentimental llegan Nando Pérez Ripoll e Isa Pérez Martí, una pareja de Altea que formará parte de los cinco matrimonios sentimentales —parejas, en este caso— protagonistas de la undécima edición de La isla de las tentaciones, el reality de Telecinco que regresará a la pequeña pantalla el próximo lunes, 7 de septiembre.

La presentación de ambos, difundida por Mediaset Infinity antes del estreno de la nueva temporada, revela una relación marcada por las infidelidades y por una pérdida de confianza que ahora tratarán de superar en República Dominicana. La pareja se enfrenta a esta experiencia con una historia sentimental tan larga como convulsa. En sus declaraciones publicadas en la web de Mediaset Infinity ambos reconocen que su relación ha estado “marcada por las infidelidades”, hasta el punto de que Nando asegura haber sido desleal a Isa “en alrededor de quince ocasiones” durante los años que llevan juntos. Ella, por su parte, admite que también terminó “siendo desleal como respuesta a los engaños sufridos”. Ambos consideran ahora que su paso por La isla de las tentaciones será la prueba definitiva para saber si su relación tiene futuro.

Una relación de casi nueve años marcada por las infidelidades

Nando e Isa son la pareja más veterana de las cinco que participarán en esta nueva edición del programa presentado por Sandra Barneda. Su historia comenzó cuando eran adolescentes y se conocieron en una comunión. Isa cuenta que allí se fijó en Nando, aunque él acudió entonces acompañado por la que era su novia en aquel momento.

Los alteanos Nando Perez Ripoll e Isa Perez Martí, nuevos concursanytes de "La isla de las tentaciones" de Telecinco / Mediaset Infinity

Meses después volvieron a encontrarse cuando Isa cambió de instituto. Aquel reencuentro fue, según la propia participante, “cosa del destino”. Desde entonces iniciaron una relación que se ha prolongado durante ocho años y medio. Sin embargo, el camino no ha sido precisamente tranquilo. En la entrevista de presentación difundida por Mediaset Infinity, Nando reconoce abiertamente que “he sido infiel a mi pareja en numerosas ocasiones” y añade que “desde que estoy con Isa, en ocho años, le he puesto los cuernos unas quince veces”.

Isa, por su parte, reconoce que también respondió a las traiciones de su novio siendo desleal. Según explica, “fue una forma de devolverle las infidelidades sufridas”, aunque matiza que sus relaciones con otras personas “tuvieron un componente sentimental”.

La prueba definitiva para saber si su relación tiene futuro

Pese a este complicado historial, Nando e Isa continúan juntos y han decidido someter su relación a la que consideran “una prueba definitiva”. La experiencia en República Dominicana permitirá a ambos comprobar si realmente han conseguido “superar la dinámica de desconfianza e infidelidades” que ha acompañado buena parte de su relación.

Para Isa, la participación en La isla de las tentaciones tiene además un significado especialmente importante: quiere descubrir si durante todos estos años “he estado perdiendo parte de mi juventud en una relación sin futuro o si, por el contrario, Nando es realmente el hombre de mi vida y ambos hemos conseguido cambiar”.

La propia presentación del programa define su paso por el reality como “la prueba definitiva que debe afrontar una relación que llega a la televisión con casi nueve años de historia a sus espaldas”.

De Altea a República Dominicana

La pareja alteana viajará hasta República Dominicana junto a las otras cuatro parejas seleccionadas para esta undécima edición: Nacho y Náyades, Kico y Paula, Sergio y Paola, y Rubén y Gema.

Como es habitual en el formato, los integrantes de cada pareja vivirán separados en dos villas y convivirán con un grupo de solteros y solteras cuya misión será poner a prueba la fortaleza de sus relaciones.

En el caso de Nando e Isa, la experiencia adquiere una dimensión especial debido a los antecedentes sentimentales de ambos. Después de ocho años y medio juntos y numerosas crisis provocadas por las infidelidades, deberán demostrar si han dejado atrás definitivamente su pasado.

Altea estará pendiente de su aventura televisiva

La participación de Nando e Isa convierte a Altea en uno de los lugares de procedencia de los protagonistas de esta nueva temporada de uno de los realities con mayor repercusión social y mediática de Telecinco.

La undécima edición de La isla de las tentaciones se estrenará el lunes 7 de septiembre y contará inicialmente con emisiones en horario de máxima audiencia los lunes y miércoles. La expectación será especial en Altea, donde muchos vecinos podrán seguir de cerca la aventura de una pareja muy conocida de la localidad que pondrá su relación a prueba ante millones de espectadores.

Después de quince infidelidades reconocidas por Nando, las respuestas de Isa y años de reproches acumulados, República Dominicana será el escenario en el que ambos descubrirán si todavía están juntos por amor o simplemente por no haber sabido poner punto final a una relación que comenzó siendo adolescentes.

La gran incógnita será ahora conocer el desenlace de una historia que comenzó hace casi nueve años y que ha sobrevivido a numerosas infidelidades: si Nando e Isa abandonarán la isla juntos, separados o si alguno de los dos caerá finalmente en una nueva tentación.

La isla tendrá la última palabra.