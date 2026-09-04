Pere Rostoll oficializa su candidatura para liderar el PSOE en las elecciones municipales de Benidorm

El PSOE ya cuenta con un candidato oficial para la Alcaldía de Benidorm. Se trata de Pere Rostoll, quien, tal como avanzó INFORMACIÓN, es el elegido de la Executiva del PSPV, liderada por Diana Morant (y de la que Rostoll forma parte como secretario de Infraestructuras), para encabezar la lista municipal a las elecciones que se celebrarán en mayo de 2027, en menos de un año.

Rostoll, periodista de profesión y actual jefe de Comunicación del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha registrado su candidatura este viernes para las primarias locales del partido, que no se celebrarán en tanto que no se presentarán más candidatos alternativos. El benidormense ya hizo público su deseo a principios de julio de aspirar a la Alcaldía de su localidad. Su principal rival será el actual alcalde, Toni Pérez, del PP, que ostenta el cargo desde 2015 y que desde 2023 es el presidente de la Diputación de Alicante, además del líder provincial de su partido.

“Será una candidatura única de todo el partido, con músculo y fuerte para conectar con los deseos de cambio de la gran mayoría de ciudadanos cansados del desgobierno de Toni Pérez y del PP”, ha dicho. A su vez, según ha expresado, su formación no tiene más objetivo “que el de ofrecer a los benidormenses una alternativa política” para cambiar la ciudad.

Este viernes por la mañana, Rostoll ha publicado una foto con Mario Villar, quien en un primer momento pretendía también presentarse como alcaldable del PSOE en Benidorm.

Retirada de Villar

Su rival previsible en este duelo para encabezar la lista municipal era Mario Villar, diputado autonómico del PSPV. Sin embargo, ante la constancia de la preferencia de Morant, que apostaba por Rostoll; y ante la insistencia de la cúpula de su partido, que tiene como objetivo evitar disputas de candidatos en primarias en todos los casos que sea posible, ha acabado desistiendo de su intención y ha dado un paso al lado.

Villar descarta “en principio” incorporarse a la lista municipal en posiciones secundarias, y ha asegurado que “tras la consulta a la militancia se ha preferido no cometer los errores del pasado” y evitar las primarias. En este sentido, el diputado autonómico recuerda el último episodio de división interna, que se dio previamente a las anteriores elecciones municipales, las de 2023, cuando se enfrentaron Cristina Escoda (actual portavoz municipal) y Rubén Martínez.

En aquel momento, según Villar, “el partido se dividió y llegó débil a las elecciones, y ahora hay que ir con un equipo unido”. En las últimas elecciones municipales el PP logró su segunda mayoría absoluta consecutiva con un porcentaje de votos arrollador: el 57 %, lo que le dio para conseguir 16 de 25 concejales. El PSOE, por su cuenta, cosechó ocho representantes municipales y el 27 % de los votos.