Pérez Llorca anuncia en Polop de la Marina que los docentes cobrarán 75 euros más desde septiembre

Los docentes de la Comunitat Valenciana empezarán a cobrar este mismo mes de septiembre el incremento salarial pactado en las mesas sectoriales. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado en Polop de la Marina que el Consell celebrará el próximo martes, 8 de septiembre, un pleno extraordinario para aprobar la medida, que tendrá efectos retroactivos desde el día 1.

El incremento supondrá 75 euros más en la nómina de los docentes este mes, dentro de un acuerdo que contempla tres fases y que, según ha destacado Pérez Llorca, situará finalmente los salarios del profesorado valenciano por encima de la media nacional.

El jefe del Consell ha defendido que la medida responde a los acuerdos alcanzados con los sindicatos CSIF y ANPE y ha reivindicado el valor de la negociación con la comunidad educativa. En este sentido, ha reclamado también al resto de organizaciones sindicales, entre ellas STEPV, que mantengan el mismo rigor a la hora de valorar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Generalitat.

El anuncio se ha producido durante la visita a la Escuela Infantil de Primer Ciclo Ponoig de Polop, donde Pérez Llorca ha repasado algunas de las principales actuaciones previstas para el curso 2026-2027, que ha definido como un curso "bueno" y en el que, a su juicio, la Comunitat Valenciana desarrollará "el plan educativo más importante" de España.

Entre las primeras actuaciones figura el Plan EduClima, que contará con 32 millones de euros, y el Plan Recole, dotado con otros 10 millones. También se prevé incrementar en un 36% el número de profesionales de educación social, además de crear 48 nuevas aulas UECO, con la incorporación de 144 profesionales vinculados a la inclusión educativa.

La planificación educativa contempla asimismo la creación de 19 nuevos ciclos de Formación Profesional con fondos propios y una partida de 35 millones de euros para contratar profesionales destinados a atender la escolarización sobrevenida. A ello se sumarán el impulso del Plan Edificant y la puesta en marcha del Plan de Inversión Educativa Directa de la Generalitat.

Pérez Llorca ha insistido además en su compromiso con la reducción de las ratios escolares, una rebaja que, según ha señalado, comenzará a aplicarse en el proceso de admisión correspondiente al curso 2027-2028.

163 millones para la educación gratuita de 0 a 3 años

La visita a Polop también ha servido para reivindicar la apuesta de la Generalitat por la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. La Escuela Infantil Ponoig cuenta actualmente con 21 alumnos de entre 0 y 2 años, distribuidos en dos unidades, y forma parte de la red beneficiaria de esta iniciativa.

El Consell destinará este curso 163 millones de euros a esta medida, que Pérez Llorca ha vinculado directamente con la conciliación de la vida laboral y familiar. Según ha señalado, desde la puesta en marcha de esta política el número de alumnos escolarizados en estos centros ha pasado de 21.000 a 48.000.

El presidente ha defendido que se trata de "políticas valientes" que contribuyen a avanzar a la sociedad y ha situado la educación infantil, la inclusión y la mejora de las condiciones del profesorado entre las prioridades de su Ejecutivo.

Críticas al nuevo modelo de financiación

Durante su comparecencia en Polop, Pérez Llorca también ha cuestionado la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que se aborda este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El presidente valenciano ha rechazado un modelo que, a su juicio, no responde a las necesidades de las comunidades autónomas y busca "contentar a los independentistas catalanes".

Pérez Llorca ha asegurado que todas las comunidades presentaron alegaciones técnicas al nuevo modelo y que ninguna de ellas fue aceptada. Según ha defendido, esas propuestas perseguían garantizar la igualdad entre territorios.

El presidente de la Generalitat ha reprochado al Gobierno central que no haya incorporado ninguna de las alegaciones planteadas y ha cuestionado que la negociación del sistema se haya producido con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en lugar de abordarse con el conjunto de las comunidades autónomas.

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En este contexto, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "castigar" a la Comunitat Valenciana tanto en materia de infraestructuras como de inversiones y ha extendido esa crítica al actual modelo de financiación. "No hay voluntad del Gobierno de España" para mejorar la financiación de los valencianos, ha sostenido.