El río Algar libra su propia batalla para salvar a la tortuga autóctona frente a las especies invasoras

Un refugio para el galápago leproso. La desembocadura del río Algar se ha convertido en un enclave de especial interés para la conservación de la tortuga de agua ibérica (Mauremys leprosa), una especie autóctona también conocida como galápago leproso y catalogada como vulnerable en la Comunitat Valenciana. El Ayuntamiento de Altea y la Fundación Mundomar han puesto en marcha un proyecto específico para conocer con mayor precisión el estado de la población que habita en este espacio y favorecer su conservación.

El concejal de Medio Ambiente, Jose Orozco, ha dado a conocer que la iniciativa “pretende reforzar el conocimiento científico sobre una especie que ya demostró en 2021 que encuentra en el Algar unas condiciones adecuadas para vivir y reproducirse”.

Orozco ha añadido que los trabajos realizados entonces “permitieron detectar una cantidad importante de ejemplares juveniles, una señal especialmente positiva porque confirma que el río no es únicamente un lugar de paso o refugio para estos reptiles, sino que mantiene las condiciones necesarias para completar su ciclo reproductivo”.

El edil considera que el proyecto “supone un nuevo paso en la protección de la desembocadura del Algar, un espacio de elevada riqueza natural y que desempeña además una función de corredor biológico” por lo que la desembocadura del Algar “no solo destaca por su rica biodiversidad, sino que actúa como un corredor biológico fundamental”.

Contar las tortugas para conocer su futuro

El proyecto permitirá realizar una nueva campaña de seguimiento mediante la captura temporal con trampas y la recogida directa de ejemplares de tal manera que los animales serán examinados para obtener datos biológicos y sometidos a una valoración veterinaria que permitirá conocer su estado de salud.

Jose Orozco ha informado que cada tortuga “será identificada mediante un marcaje individual antes de ser devuelta al río. De esta forma, las futuras campañas podrán determinar qué ejemplares permanecen en la zona, cuáles vuelven a ser localizados y cómo evoluciona la población con el paso de los años”.

Biologos de Mundomar introducen las tortugas en el Algar tras su estudio y análisis biológicos / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Además, la Fundación Mundomar “contempla también censos periódicos, el seguimiento no invasivo de los ejemplares, el estudio de otras amenazas ambientales y la formulación de propuestas para mejorar el hábitat. El programa incluye asimismo el control y retirada de especies invasoras”, según explica el concejal.

Orozco ha afirmado que “la intención es que el seguimiento tenga continuidad y pueda repetirse anualmente”. Esa periodicidad “resulta especialmente importante” en una especie cuya evolución “no puede determinarse a partir de una única campaña”.

Convertir la conservación en conocimiento

El programa impulsado en Altea no se limitará al trabajo de campo. Uno de sus objetivos es acercar a la ciudadanía el patrimonio natural de la desembocadura y hacer visible una biodiversidad que, en muchas ocasiones, pasa inadvertida.

Para ello “se organizarán charlas en colegios e institutos sobre la biología de la tortuga de agua ibérica y su importancia ecológica”, además de talleres adaptados a diferentes edades “sobre identificación de especies, huellas y ecosistemas de ribera”. También se programarán “salidas de campo con grupos escolares para conocer directamente el hábitat de la tortuga y las amenazas a las que se enfrenta”, afirma el concejal, de tal manera que “la apuesta pretende que la conservación empiece también fuera del agua: en el conocimiento y en la educación ambiental”.

Jose Orozco ha aseverado que con esta iniciativa, que se pretende repetir anualmente, “Altea da un paso firme en la conservación de su patrimonio natural y de su biodiversidad, implicando las nuevas generaciones en el respeto y cuidado de los ecosistemas fluviales y de la flora y la fauna” y ha añadido que el río Algar “tendrá así la oportunidad de saber cuántos galápagos leprosos sobreviven actualmente en su desembocadura, comprobar si aquella reproducción detectada en 2021 continúa y determinar hasta qué punto la presencia de especies exóticas condiciona su futuro”.

Más que una batalla entre tortugas, “el proyecto plantea en realidad una cuestión más amplia: si el río seguirá siendo capaz de conservar un espacio para la fauna que forma parte de su ecosistema desde mucho antes de que llegaran las especies introducidas”.

La otra cara del problema

El concejal de Medio Ambiente ha manifestado que el principal riesgo señalado en el Algar “es la presencia de especies exóticas invasoras, especialmente la tortuga de Florida. Se trata de animales que durante años fueron comercializados como mascotas y que, en numerosos casos, acabaron siendo abandonados en ríos, lagunas y humedales cuando aumentaron de tamaño”.

En este sentido, Orozco asevera que su presencia “constituye un problema de conservación porque pueden competir con las especies autóctonas por alimento, refugios y lugares adecuados para tomar el sol o reproducirse”, y añade que la tortuga de Florida “está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras”.

Biologos de Mundomar toman datos de las características de una de las tortugas que habitan en la desembocadura del Algar / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

El edil recuerda que los datos del Proyecto Emys, nacido en 2010 en el entorno de la Albufera y que se ha extendido posteriormente a marjales, ríos, barrancos y otros humedales para estudiar las poblaciones de galápago leproso y galápago europeo, además de detectar y retirar especies invasoras, “muestran la dimensión del problema en la Comunitat Valenciana: durante 2025 se censaron 245 tortugas autóctonas y se retiraron del medio natural 83 ejemplares de especies exóticas invasoras, entre ellas 81 tortugas de Florida, una Pseudemys concinna y una Graptemys”. Estos datos “no significan que las tortugas invasoras hayan desplazado a las autóctonas en todos los humedales valencianos. Pero sí evidencian que su presencia se ha extendido por numerosos ecosistemas acuáticos y que su control se ha convertido en una de las líneas habituales de conservación de las tortugas valencianas”, asegura Jose Orozco.

Del Algar al resto de humedales

El concejal ha añadido que el seguimiento de las tortugas autóctonas a través del Proyecto Emys “se desarrolla desde hace años en numerosos puntos de la Comunitat Valenciana. Entre los espacios en los que se han desarrollado campañas se encuentran la Albufera, la Marjal de Rafalell i Vistabella, la Marjal d’Almenara, el río Vinalopó, el río Magro, el río Albaida y diferentes barrancos y humedales del territorio valenciano. El Algar se incorpora ahora a esta estrategia de conservación con un proyecto propio que permitirá disponer de una fotografía mucho más precisa de su población”, ha aseverado.

Por otro lado, ha indicado que lo que ocurre en el Algar “forma parte de un escenario más amplio. El galápago leproso mantiene poblaciones en diferentes ríos y humedales de la Comunitat Valenciana, aunque su situación no es igual en todos ellos. Uno de los ejemplos más próximos es el río Vinalopó a su paso por Elche. Durante la campaña de 2025 del Proyecto Emys se identificaron 39 ejemplares de Mauremys leprosa, 25 de ellos nuevos, mientras que fueron retiradas nueve tortugas exóticas invasoras: ocho tortugas de Florida (Trachemys scripta) y una falsa tortuga mapa (Graptemys pseudogeographica). Los resultados confirmaron la persistencia de la población autóctona pese a la presencia de especies invasoras”.

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Finalmente, Jose Orozco ha destacado que “también en el Parque Natural de El Hondo se está siguiendo la evolución de la especie. En la campaña correspondiente a 2025 se localizaron cinco ejemplares de tortuga autóctona, después de que en 2024 se hubieran encontrado los dos primeros. Los datos apuntan a la existencia de un posible núcleo poblacional estable y, en este caso, no se detectaron tortugas invasoras. La situación es, por tanto, desigual: existen espacios donde las poblaciones autóctonas mantienen o incluso refuerzan su presencia y otros donde las especies introducidas ejercen una presión mucho mayor”, ha concluido.