Muere una mujer de 74 años tras ser atropellada por el TRAM en La Vila Joiosa
El accidente se ha producido este sábado por la mañana
Una mujer de 74 años ha fallecido este sábado tras ser atropellada por un tranvía del TRAM d'Alacant en La Vila Joiosa. Los servicios sanitarios se desplazaron rápidamente hasta el lugar después de recibir el aviso por el atropello sobre las 9.10 horas, según la información facilitada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
Tras conocer lo ocurrido, el CICU movilizó hasta la zona una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). Los profesionales sanitarios atendieron a la mujer en el mismo lugar del atropello e iniciaron diferentes actuaciones médicas para intentar salvarle la vida, ,pero, pese a los intentos por reanimarla, finalmente solo pudieron confirmar su muerte.
Los sanitarios intentaron reanimar a la víctima
A su llegada, el equipo médico comenzó a realizar maniobras de reanimación a la mujer de 74 años. También le canalizó una vía periférica y le administró sueroterapia, según han señalado las fuentes sanitarias.
Los profesionales trataron así de estabilizar a la víctima tras las graves consecuencias del atropello. Sin embargo, todos los esfuerzos realizados resultaron finalmente insuficientes y se confirmó el fallecimiento de la mujer en el propio lugar del accidente.
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