Caos en Benidorm: un turista destroza la luna de un vehículo a saltos

Un grupo de turistas ha protagonizado una escena de vandalismo en una de las zonas más concurridas y turísticas de Benidorm. Uno de ellos aparece en un vídeo saltando sobre varios vehículos estacionados hasta que termina rompiendo la luna de uno de ellos.

Las imágenes, difundidas en Instagram por la cuenta News Force Español, muestran al joven caminando por encima de los coches mientras sus acompañantes observan y le animan a continuar. En un momento dado, el turista salta sobre uno de los vehículos y acaba reventando la luna de un coche entre risas de los presentes.

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La escena se produce a plena luz del día y en una zona con gran presencia de turistas. El protagonista aparenta encontrarse bajo los efectos del alcohol, mientras sus compañeros permanecen junto a los vehículos durante el incidente y le alientan a hacerlo.