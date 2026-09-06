Caos en Benidorm: un turista destroza la luna de un vehículo a saltos
El joven británico, aparentemente bajo los efectos del alcohol, se sube sobre varios coches estacionados mientras es alentado por los allí presentes
Un grupo de turistas ha protagonizado una escena de vandalismo en una de las zonas más concurridas y turísticas de Benidorm. Uno de ellos aparece en un vídeo saltando sobre varios vehículos estacionados hasta que termina rompiendo la luna de uno de ellos.
Las imágenes, difundidas en Instagram por la cuenta News Force Español, muestran al joven caminando por encima de los coches mientras sus acompañantes observan y le animan a continuar. En un momento dado, el turista salta sobre uno de los vehículos y acaba reventando la luna de un coche entre risas de los presentes.
La escena se produce a plena luz del día y en una zona con gran presencia de turistas. El protagonista aparenta encontrarse bajo los efectos del alcohol, mientras sus compañeros permanecen junto a los vehículos durante el incidente y le alientan a hacerlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un obrero de 55 años cae desde cinco metros de altura en una obra de La Vila Joiosa
- El pleno de Benidorm aprueba derribar el Vasco Núñez de Balboa y construir un nuevo colegio de tres líneas
- Una pareja de Altea llega a “La isla de las tentaciones” con ocho años de amor y una quincena de infidelidades
- Comerciantes, hostelería y apartamentos turísticos de Benidorm encargarán un estudio para medir el impacto de la ZBE y otros factores en la economía del municipio
- El río Algar libra su propia batalla para salvar a la tortuga autóctona frente a las especies invasoras
- Mario Villar, diputado autonómico: 'El PSOE de Benidorm necesitaba esa pequeña gran revolución de primarias abiertas
- Terra Natura Benidorm crea un pase de invierno que ofrece acceso ilimitado hasta el 28 de febrero
- Casimiro Vila, un hombre entregado a ayudar a los demás