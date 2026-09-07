Ir a Benidorm y no pisar la playa: la ciudad que se disfruta más allá del sol y la arena

Hay turistas que llegan a Benidorm y bajan directamente a la playa. Otros reservan una tumbona junto a la piscina y apenas se mueven de ella. Es un cambio vacacional que han propiciado los establecimientos hoteleros bajo el signo del “todo incluido”, una nueva forma de proyección turística que planta al visitante en el hotel o lo programa para actividades diversas por las que no tiene que preocuparse, y en las que la arena ha pasado a otro plano secundario.

Aunque el sol y el Mediterráneo continúan siendo dos de los grandes argumentos de Benidorm, las vacaciones ya no tienen por qué girar necesariamente alrededor de la playa. La propia evolución de la oferta turística está haciendo que el visitante tenga cada vez más posibilidades para ocupar las horas del día, tanto dentro como fuera de su alojamiento.

Los hoteles han dejado de ser únicamente el lugar al que se regresa después de pasar la jornada fuera. Especialmente en los resorts, el propio establecimiento se ha convertido en un destino dentro del destino, con piscinas, zonas acuáticas, actividades deportivas, espectáculos, propuestas gastronómicas, espacios de bienestar y programas de animación diseñados para distintas edades.

La experiencia aporta baño con personaje “sci-fi”. / INFORMACIÓN

La programación se desarrolla prácticamente durante toda la jornada. Una sesión de aquagym puede dar paso a una clase de yoga, a una actividad deportiva o a un rato en el gimnasio. Y en verano, sobre todo, hay dos protagonistas que compiten directamente con el Mediterráneo: la piscina y el solárium.

A su alrededor se articula además otro de los escenarios cada vez más importantes de los resorts: el "pool bar". Tomar algo, comer, refrescarse y continuar descansando junto al agua permite que el huésped pueda pasar buena parte del día sin necesidad de salir del hotel.

Desde HOSBEC, su directora ejecutiva, Mayte García explica que esta tendencia se está observando tanto en Benidorm como en otros destinos turísticos de la provincia, como Calpe, Altea o Torrevieja. Cada vez es más frecuente que los clientes decidan quedarse durante el día en el hotel, aunque el sector no dispone de una cifra que permita cuantificar exactamente cuántos lo hacen.

La explicación está también en que el perfil de la animación ha cambiado. Ya no se limita a los tradicionales juegos infantiles o a los espectáculos de la noche. Los establecimientos diseñan programas específicos para niños, adolescentes y adultos y combinan entretenimiento, deporte y bienestar. La oferta puede incluir desde actividades musicales y juegos hasta sesiones deportivas o propuestas en torno a la gastronomía.

Y la creatividad ha llevado incluso a incorporar experiencias que hace unos años difícilmente se asociarían a un programa de animación hotelera. Catas de aceite, vino o naranjas pueden formar parte de las actividades, junto con excursiones, propuestas acuáticas y otras experiencias fuera del propio establecimiento.

El hotel como parte de las vacaciones

En los resorts familiares, esta transformación resulta especialmente visible. El alojamiento puede ofrecer piscinas, toboganes, zonas acuáticas, salas de videojuegos, "skate parks", actividades diferenciadas por edades y espectáculos diarios. El objetivo es que tanto los niños como los adultos encuentren alternativas durante la jornada.

La excursión de turno te lleva al castillo medieval. / INFORMACIÓN

A ello se suma la oferta gastronómica. Restaurantes temáticos, bares, "snack bars" y espacios junto a la piscina permiten prolongar la estancia dentro del hotel sin renunciar a comer, beber o entretenerse.

En determinados establecimientos, además, la experiencia se extiende más allá de sus propias instalaciones. Algunos paquetes permiten acceder a otros alojamientos de la misma cadena, utilizar sus restaurantes o disfrutar de sus espacios de ocio y bienestar. De esta manera, el visitante puede pasar de un ambiente caribeño a otro inspirado en otras temáticas o desplazarse hasta instalaciones vinculadas a la naturaleza y el ocio.

También las modalidades de alojamiento están evolucionando hacia una mayor oferta de experiencias. En una de las cadenas de resorts de Benidorm, alrededor del 40% de los clientes opta por la modalidad Ultra Todo Incluido, que permite ampliar los servicios disponibles con propuestas como spa, excursiones, restaurantes temáticos, sala de videojuegos o visitas a otros hoteles de la cadena.

Pero no todo depende de contratar un determinado régimen. Existen servicios de uso común para los huéspedes, como las piscinas o los toboganes, independientemente de que la estancia sea en media pensión, todo incluido u otra modalidad.

Cuando la playa deja de ser una obligación

La consecuencia es que la playa puede seguir siendo uno de los grandes reclamos de Benidorm sin tener que convertirse en el único plan de vacaciones.

Una familia puede sustituir una jornada de arena por un parque temático. Una pareja puede dedicar la mañana a descansar en la piscina y reservar la tarde para conocer la ciudad. Otro visitante puede preferir una actividad deportiva, una excursión o una experiencia gastronómica. Y hay quien busca desconectar, y el spa, una zona de relax o simplemente una tumbona pueden ser suficientes.

Es precisamente en este punto donde las conversaciones de los propios turistas en redes sociales ofrecen una fotografía interesante de a qué confieren relevancia los visitantes de Benidorm.

La escucha activa que realiza Visit Benidorm en Twitter e Instagram durante el pasado mes de julio confirma que la playa continúa teniendo un enorme peso, pero también que alrededor de ella se ha construido un universo mucho más amplio. Cuando los usuarios hablan del destino, no solo hablan de bañarse o tomar el sol: aparecen otras formas de disfrutar de la ciudad y de su entorno.

Los bufés se adaptan a la fiesta temática del momento; en la imagen, comida “tuneada” para los piratas. / INFORMACIÓN

El sol y playa concentra el 25,5% de los intereses detectados, pero después aparecen categorías que muestran esa diversificación. El ocio activo representa el 16,1%; la cultura, el 12,9%, y la gastronomía, el 12,6%. Los planes familiares alcanzan el 9,6% y el ocio nocturno, el 8%. Completan el mapa las compras, con un 5,3%; el bienestar, con un 5,2%, y la naturaleza, con un 4,9%.

De la arena al parque, del parque a la piscina

En el caso de las familias, los parques y las actividades de ocio ofrecen una de las alternativas más evidentes. Una jornada puede cambiar la playa por atracciones, naturaleza o actividades acuáticas y regresar después al hotel, donde todavía quedan propuestas de animación y entretenimiento. Es el turismo familiar al que van dirigidas estas actividades que ponen la oferta en redes de grupos.

El turista activo tiene igualmente posibilidades de practicar deporte o participar en actividades organizadas. El que busca descanso encuentra piscinas, solárium y espacios de bienestar. Y quien quiere comer y descubrir sabores puede convertir la gastronomía en una parte fundamental de la experiencia.

En verano, además, el atractivo de la piscina adquiere una dimensión especial. El turista no siempre está buscando hacer algo constantemente. En ocasiones busca precisamente lo contrario: una hamaca, agua, sombra, una bebida y tiempo para no hacer nada, con un modelo de vacaciones que irrumpe de manera constante.

La cuestión es que ahora muchas de estas estancias se basa en experiencias así que la oferta hotelera intenta que quedarse dentro no equivalga a aburrirse, sino a elegir entre diferentes alternativas.

Un Benidorm para cada forma de pasar el día

Así que nos topamos con el Benidorm de las playas llenas, el paseo marítimo y el Mediterráneo, pero también el de los hoteles con actividad durante todo el día, las piscinas, los parques, los restaurantes, las excursiones, las compras, el deporte o el bienestar.

El propio sector hotelero entiende esta oferta como un complemento del destino, no como una alternativa para aislar al visitante dentro del establecimiento. La idea es precisamente que pueda combinar ambas cosas, disfrutar de la playa cuando quiera y disponer de otras posibilidades cuando no quiera hacerlo.

Noticias relacionadas

Puede que algunos visitantes recuerden perfectamente sus días de arena. A otros, después de una semana entre piscinas, parques, excursiones, cenas, espectáculos, deporte y descanso, quizás, les cueste más.