Benidorm refuerza el cribado de cáncer de mama con nuevos profesionales

La Unidad de Prevención del Cáncer de Mama (UPCM) de Benidorm refuerza su equipo con nuevos profesionales para ampliar la capacidad asistencial del programa de cribado y facilitar la detección precoz de esta enfermedad. La incorporación de estos recursos permitirá aumentar la atención a las mujeres que participan en el programa y mejorar la cobertura en el Departamento de Salud Marina Baixa, según informa el departamento.

En concreto, se han incorporado Vicente Gilabert, como auxiliar administrativo, y Eric Carzorla Garrido, técnico especialista en Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear. Ambos desarrollan ya su actividad en la UPCM, ubicada en las dependencias de Salud Pública del Centro de Salud Tomás Ortuño de Benidorm.

Recursos

Estas incorporaciones forman parte de los nuevos recursos destinados por la Conselleria de Sanidad al Departamento de Salud Marina Baixa para reforzar el programa de detección precoz del cáncer de mama. El objetivo es ampliar su capacidad y facilitar que un mayor número de mujeres pueda acceder a las pruebas de cribado.

La unidad tiene un papel fundamental en la detección temprana de posibles casos, ya que el diagnóstico precoz permite identificar lesiones en fases iniciales y favorecer una intervención más temprana cuando es necesario.

Mayor número de mujeres

La jefa del Servicio de Radiodiagnóstico del Departamento de Salud Marina Baixa, Nadia Picazo, ha señalado que con las nuevas incorporaciones esperan “ampliar la capacidad asistencial y atender a un mayor número de mujeres” dentro del programa.

El refuerzo de la plantilla no se da todavía por concluido. Está prevista la incorporación de un tercer profesional, actualmente pendiente de asignación, que permitirá seguir aumentando los recursos disponibles en la unidad y su capacidad de atención.

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Con estas nuevas incorporaciones, el Departamento de Salud Marina Baixa pretende dar respuesta a la demanda del programa de cribado y ampliar progresivamente su cobertura, reforzando una de las principales herramientas para favorecer la detección precoz del cáncer de mama entre la población femenina.