Ni Ibiza ni Formentera: la cala de Alicante que sorprende por sus aguas turquesa y sus fondos cristalinos

La provincia de Alicante guarda algunos de los rincones más llamativos del Mediterráneo. Más allá de las grandes playas urbanas de Benidorm, Alicante o Torrevieja, la Costa Blanca está salpicada de pequeñas calas y tramos de litoral en los que las montañas llegan prácticamente hasta el mar. Lugares donde el agua adquiere tonos azules y turquesa, las construcciones pasan a un segundo plano y el paisaje vuelve a estar dominado por acantilados, vegetación mediterránea y piedra. Son precisamente estos enclaves los que siguen atrayendo a quienes buscan un baño diferente y algo más de tranquilidad.

Septiembre, además, puede convertirse en uno de los mejores momentos para redescubrir este litoral. El verano todavía no ha terminado, las temperaturas permiten continuar disfrutando del baño y algunos puntos de la costa comienzan a recuperar una mayor calma después de los meses de julio y agosto. Unas gafas de buceo, escarpines y una pequeña mochila pueden ser suficientes para organizar una jornada junto al Mediterráneo. Y en La Vila Joiosa existe un rincón que reúne muchos de esos ingredientes sin necesidad de abandonar la provincia de Alicante.

Cala del Xarco

Es la Cala del Xarco, conocida oficialmente como playa El Xarco, situada al sur del término municipal de La Vila Joiosa, a más de 3,5 kilómetros del núcleo urbano en dirección a Alicante. Se trata de una playa formada por cantos, grava y arena que alcanza aproximadamente 580 metros de longitud y supera los seis metros de anchura. Frente a otras playas mucho más urbanizadas del municipio, aquí el paisaje resulta más abierto y agreste, con una bahía protegida por relieves costeros y un Mediterráneo que, especialmente en los días de poco oleaje y cielo despejado, muestra llamativos tonos azules y turquesa.

Snorkel

El atractivo no termina en la orilla. El snorkel es una de las mejores actividades que se pueden practicar en El Xarco gracias a sus fondos marinos. La combinación de piedras, zonas rocosas y agua transparente hace que ponerse las gafas y el tubo sea una de las formas más interesantes de disfrutar de esta playa. No hace falta alejarse demasiado de la costa para contemplar el fondo cuando las condiciones del mar son favorables, aunque siempre es recomendable extremar la precaución, consultar el estado del agua y evitar las zonas rocosas cuando existe oleaje.

Torre del Xarco

Pero hay un elemento que hace que la imagen de El Xarco sea difícil de confundir con cualquier otra cala alicantina. En uno de los promontorios que cierran la playa aparece la Torre del Xarco, una antigua torre de vigilancia costera levantada para controlar la llegada de piratas corsarios. La construcción, de planta circular y aproximadamente doce metros de altura, fue declarada Bien de Interés Cultural en 1996. Actualmente se encuentra dentro de una propiedad privada, por lo que no puede visitarse por dentro, pero sí contemplarse desde la playa y los caminos públicos próximos. Su silueta sobre la roca crea una de las estampas más características de este tramo de costa.

El Xarco mantiene ese aspecto apartado, pero eso no significa que sea una playa completamente aislada o carente de servicios. Dispone de aparcamiento, acceso peatonal, duchas o lavapiés, zona balizada y control periódico de la calidad del agua. También cuenta con espacios de merendero, lo que permite plantear la visita como una jornada completa junto al mar. Además, uno de sus extremos está habilitado para mascotas, una particularidad que amplía las posibilidades para quienes quieran acercarse acompañados de su perro. Su composición de cantos y grava hace aconsejable llevar calzado adecuado tanto para caminar por la orilla como para entrar cómodamente al agua.

Noticias relacionadas

Llegar hasta esta zona permite, además, descubrir una parte menos conocida del litoral de La Vila Joiosa. El Xarco representa precisamente esa cara más natural de la Costa Blanca: una playa de piedras, aguas claras, fondos que invitan a sacar las gafas de snorkel y una torre centenaria vigilando todavía el Mediterráneo desde lo alto. No necesita arena blanca ni grandes chiringuitos para destacar. Cuando el mar está tranquilo y el sol ilumina el fondo, sus colores explican por sí solos por qué sigue siendo uno de esos rincones de Alicante capaces de parecer mucho más lejanos de lo que realmente están.