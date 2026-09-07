El PSOE de La Vila ficha fuera del partido: Marta Mingot será su candidata a la Alcaldía en 2027

Marta Mingot Soriano, de 42 años, será la candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía de La Vila Joiosa en las elecciones municipales de 2027. Su elección supone la llegada a la primera línea política de una persona hasta ahora ajena al partido y vinculada durante años al tejido asociativo local a través de la Asociación Santa Marta.

Mingot no militaba en el PSOE ni había ocupado hasta ahora responsabilidades políticas. Su perfil, vinculado a la vida social de La Vila y especialmente a la Asociación Santa Marta, fue el que llevó a la dirección socialista a plantearle la posibilidad de encabezar la candidatura.

El secretario general del PSPV-PSOE de La Vila Joiosa, Kiko Carreres, explica a INFORMACIÓN que la elección responde precisamente a la voluntad de “abrir el proceso a la sociedad” y buscar perfiles que, aunque no tengan trayectoria dentro del partido, cuenten con conocimiento del municipio y una experiencia acreditada en el ámbito social.

Por unanimidad

La propuesta de Mingot fue respaldada por el cien por cien de la ejecutiva, en una decisión adoptada por unanimidad. No se presentó ningún otro candidato, por lo que la socialista se convierte en la cabeza de lista del PSPV-PSOE para las próximas municipales.

Su vinculación con la Asociación Santa Marta, relacionada con las fiestas de Moros y Cristianos, ha sido uno de los elementos que más ha pesado en la elección. Durante años formó parte de su junta directiva, una etapa que le permitió mantener un contacto directo con vecinos y colectivos y participar en la organización de una de las principales celebraciones de la ciudad.

Mingot afronta ahora su primer reto político con la intención de trasladar esa experiencia al ámbito municipal. “Para mí, aquello fue mucho más que organizar unas fiestas. Fue compartir esfuerzos, problemas e ilusiones y comprobar que, cuando la gente se implica, trabaja unida y las cosas se hacen con honestidad, somos capaces de conseguir cosas extraordinarias”, señala.

Jóvenes y comercio

Entre sus prioridades sitúa las oportunidades para los jóvenes, el futuro del comercio, el apoyo al tejido asociativo, la atención a las personas con mayores dificultades y el cuidado de los diferentes barrios. La candidata defiende la necesidad de que el Ayuntamiento mantenga una relación más próxima con la ciudadanía y escuche antes de tomar decisiones.

“Quiero formar parte de un proyecto que ponga a las personas en el centro”, afirma Mingot, que define la candidatura que quiere construir como un proyecto “abierto, crítico, exigente pero especialmente cercano y colectivo”.

Renovación

La elección supone además una renovación del perfil con el que el PSPV-PSOE afrontará las próximas elecciones municipales, después de que el actual concejal socialista y anterior candidato, Andreu Verdú, ya hubiera anunciado que no optaría a repetir como cabeza de lista en 2027.

Mingot reivindica que su candidatura no nace de una aspiración personal, sino de su convencimiento de que puede contribuir a mejorar el municipio. “Doy este paso porque creo en la Vila Joiosa y porque estoy convencida de que podemos hacerla mejor”, sostiene.

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Con su elección, el PSPV-PSOE vilero apuesta por incorporar a la primera línea política a un perfil procedente de la sociedad civil y sin trayectoria orgánica previa en el partido, una decisión con la que la dirección local pretende ampliar su proyecto y conectar con nuevos sectores de la ciudadanía de cara a 2027.