Teatro 360 abre sus puertas en l’Alfàs del Pi para acercar las artes escénicas a todos

Las artes escénicas cuentan desde el próximo viernes con un nuevo punto de encuentro en l’Alfàs del Pi. La escuela Teatro 360 ha abierto sus puertas con una propuesta que combina la formación artística con el desarrollo personal y que busca acercar el teatro a personas de todas las edades y niveles. El propósito es utilizar la práctica artística como herramienta para potenciar la creatividad, la confianza, la comunicación y el trabajo en equipo. El plan, impulsado por un equipo de profesionales de distintas disciplinas, nace con la intención de propulsar la cultura para la población global, sin divisiones.

Teatro 360 ya ha iniciado su actividad con una oferta que abarca teatro infantil, juvenil y para adultos, interpretación ante la cámara, danza-teatro y teatro musical, con programas adaptados a las distintas edades y a la experiencia previa de los alumnos.

El proyecto celebró su acto inaugural con la presencia del concejal de Cultura, Manuel Casado, y el concejal de Comercio, Patrick de Meirsman, que acompañaron al equipo directivo en la presentación de este nuevo espacio dedicado a la interpretación y otras disciplinas escénicas.

Profesores y premisas

Al frente de la escuela se encuentra Arlene Iribarren, actriz, bailarina, directora teatral y docente especializada en Teatro Físico del Movimiento. Junto a ella trabajan Alex Tersse, responsable del área de Interpretación y Creación Escénica, y Manuel Cardoso, encargado del Diseño, Producción Creativa y Audiovisual.

La escuela parte de una premisa fundamental, la de hacer que el arte y las artes escénicas sean accesibles para todos, independientemente de la edad o del nivel. Por ello, las clases no se centran únicamente en las técnicas interpretativas, sino que incorporan herramientas vinculadas al crecimiento personal.

Creatividad, confianza, comunicación, empatía, escucha, inteligencia emocional y capacidad para trabajar en equipo forman parte de los objetivos que plantea Teatro 360 a través de sus diferentes disciplinas.

Más cultura en l´Alfàs

Durante la inauguración, Manuel Casado destacó la incorporación del proyecto al tejido cultural del municipio y consideró que contar con una escuela de estas características supone “una oportunidad para seguir creciendo culturalmente” y acercar las artes escénicas a la ciudadanía.

El nuevo espacio pretende convertirse así no solo en un lugar de aprendizaje, sino también en un punto de encuentro para quienes quieran descubrir el mundo de la interpretación o continuar desarrollando una trayectoria artística.

La propuesta se dirige tanto a quienes se acercan por primera vez al escenario como a personas con experiencia que buscan seguir formándose. Una amplitud de perfiles que permite a Teatro 360 plantear su actividad como un espacio abierto a diferentes generaciones y sensibilidades.

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Con su puesta en marcha, l’Alfàs del Pi suma una nueva iniciativa vinculada a la formación y la creación artística, ampliando la oferta cultural del municipio y reforzando el papel de las artes escénicas como herramienta de aprendizaje, expresión y relación con los demás.