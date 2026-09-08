l’Alfàs seguirá en directo este miércoles el funeral del rey Harald V

La despedida del rey Harald V también se vivirá este miércoles desde l’Alfàs del Pi. El Club Noruego Costa Blanca y la Iglesia Noruega de l’Albir retransmitirán en directo el funeral del monarca, que se celebrará en Oslo a partir de las 12:00 horas, para que la comunidad noruega residente en el municipio pueda seguir la ceremonia.

La retransmisión permitirá a vecinos y residentes noruegos compartir desde l’Alfàs una jornada especialmente significativa para el país nórdico, tras el fallecimiento del rey Harald V el pasado 28 de agosto a los 89 años.

Décadas de presencia

La iniciativa vuelve a poner de relieve los estrechos vínculos que unen desde hace décadas a l’Alfàs del Pi con Noruega. El Club Noruego Costa Blanca lleva 56 años formando parte de la vida social del municipio y se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad noruega de la localidad y de la comarca.

También la Iglesia Noruega de l’Albir cuenta con una larga trayectoria en el municipio. Este año cumple 30 años de presencia en l’Alfàs y durante estas tres décadas ha ejercido como espacio de encuentro y celebración para la población noruega y nórdica residente en la Costa Blanca.

Después del libro de condolencias

Ambas entidades serán este miércoles los puntos desde los que la comunidad noruega de l’Alfàs podrá seguir la ceremonia de despedida del monarca. El funeral se celebrará en Oslo y la retransmisión comenzará a las 12:00 horas.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ya trasladó sus condolencias al pueblo noruego tras conocerse el fallecimiento de Harald V y habilitó un libro de condolencias para que vecinos y residentes pudieran expresar sus mensajes de respeto y afecto.

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La jornada del miércoles volverá así a reunir a la comunidad noruega asentada en l’Alfàs en torno a un acontecimiento de especial relevancia para su país de origen, reforzando los lazos que el municipio mantiene con Noruega desde hace más de medio siglo.