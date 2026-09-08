La Vila quiere poner fin a décadas de abandono en su puerto: embarcaciones olvidadas y hasta okupas en la zona pesquera

Mejorar la integración puerto-ciudad es el objetivo que se plantea La Vila Joiosa y uno de los motivos de la visita del secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra. Décadas de abandono han dejado huella en el puerto de La Vila. Embarcaciones abandonadas desde hace más de 30 años, instalaciones deterioradas y una zona de casetones pesqueros en condiciones deficientes dibujan un escenario que se quiere transformar. Los representantes autonómicos se refirieron también a la llegada de okupas en este entorno, en el espacio de los pescadores.

El alcalde, Marcos Zaragoza, y los responsables autonómicos se desplazaron este martes al recinto portuario, concretamente al antiguo varadero, para analizar sobre el terreno las necesidades de este espacio y sentar las bases del denominado plan de integración puerto-ciudad. El objetivo es recuperar una de las principales fachadas marítimas del municipio y convertir espacios actualmente degradados en zonas accesibles y abiertas al disfrute ciudadano.

Actividad pesquera y uso ciudadano

Zaragoza reconoció que las áreas sobre las que se pretende actuar se encuentran “en un estado lamentable desde hace muchísimo tiempo” y defendió la necesidad de recuperar el espacio portuario para ponerlo al servicio de vecinos y visitantes. La reunión permitió establecer las primeras prioridades de un proyecto que pretende compatibilizar la actividad pesquera y náutica con nuevos usos ciudadanos.

Uno de los principales problemas se concentra en el antiguo varadero, donde permanecen embarcaciones abandonadas desde hace más de tres décadas. La retirada de estos elementos y la recuperación del espacio se sitúan entre las actuaciones prioritarias, junto a la reordenación de los casetones destinados a pertrechos pesqueros.

La intervención también contempla renovar la iluminación y mejorar las zonas ajardinadas, con la intención de cambiar la imagen de un recinto que durante años ha quedado alejado de los itinerarios habituales de vecinos y visitantes. La apuesta pasa por que el puerto deje de funcionar como un espacio aislado y pueda integrarse de forma efectiva con el resto de la ciudad y con su fachada marítima.

Puerto abandonado

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García, también presente en esta visita, incidió precisamente en la contradicción entre el potencial turístico del municipio y el estado actual de parte de sus instalaciones portuarias. A su juicio, el municipio, considerado una potencia turística tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional, “no se merece que tenga un puerto tan degradado y abandonado como ha estado durante años”. En sus declaraciones también apuntó a la presencia de okupas en la zona habilitada para los tenderos de los pescadores.

García defendió un nuevo modelo de gestión de los puertos autonómicos que permita acercarlos a las localidades en las que se encuentran y hacer compatible su actividad económica con la recuperación de los espacios que forman parte de la fachada marítima.

En este sentido, las administraciones pretenden actuar no solo sobre las infraestructuras vinculadas directamente a la actividad portuaria, sino también sobre su entorno para recuperar espacios degradados, mejorar sus condiciones y reforzar su conexión con el casco urbano.

El Ayuntamiento considera que la actuación puede convertirse además en un elemento de impulso económico. Zaragoza subrayó que no se puede dejar de invertir en un enclave estratégico como el puerto de La Vila, especialmente por el peso que mantiene su actividad pesquera. La recuperación de los espacios deteriorados permitiría, según el Consistorio, mejorar la imagen del recinto y favorecer la llegada de nuevas inversiones.

Planta fotovoltaica

Paralelamente, el Ayuntamiento trabaja ya en la redacción del proyecto de ejecución del vial de acceso al Puerto, una actuación que deberá definir las futuras obras necesarias para mejorar la conexión con uno de los principales puntos de actividad económica del municipio.

La reunión sirvió también para repasar las inversiones de la Generalitat en materia de eficiencia energética. La Conselleria ha completado la instalación de plantas fotovoltaicas en siete puertos de gestión autonómica, con una inversión conjunta superior a 1,05 millones de euros. En el caso de La Vila, la actuación ha supuesto 209.178 euros, situándose entre las instalaciones con mayor potencia de toda la red portuaria autonómica.

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La Generalitat y el Ayuntamiento prevén continuar ahora con el trabajo técnico para concretar las actuaciones y avanzar en la transformación de un frente portuario que ambas administraciones consideran estratégico, pero que arrastra años de deterioro y falta de puesta en valor.