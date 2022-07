Las altas temperaturas no dan tregua en nuestro país. Está previsto que durante toda la semana se alcancen temperaturas extremas en España, incluida la Comunidad Valenciana. Todas las comunidades, excepto Canarias, vivirán este jueves una jornada de sofocante calor, que se sentirá especialmente en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura, con nivel de riesgo extremo, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.

En la provincia de Alicante está previsto que los termómetros alcancen los 39 grados en puntos en municipios del interior norte entre las 13.00 y las 20.00 horas.

La página web de la Generalitat Valenciana ofrece, a diario, la actualización con los municipios que se encuentran en riesgo por altas temperaturas en la Comunidad Valenciana. En la provincia de Alicante, 46 localidades estarán hoy en alerta roja por calor extremo, 66 en riesgo alto y 28 en riesgo moderado.

Las temperaturas seguirán siendo altas cuando llegue la noche y tendremos noches tropicales y ecuatoriales. Hablamos de noche tropical cuando la temperatura no baja de los 20ºC y de noche ecuatorial cuando los termómetros no indican menos de 25ºC. Incluso podríamos hablar de noche tórrida si la temperatura no es menor de 28ºC.

Municipios que vivirán hoy una noche tropical

El Sistema de Predicción Diaria de las Temperaturas Extremas Estivales en el territorio de la Comunidad Valenciana, explica que serán 13 los municipios de la Comunidad Valenciana que vivirán hoy una noche ecuatorial, todos ellos en las provincias de Alicante y Castellón. En el resto de las localidades, aunque el calor no será tan elevado, también vivirán una noche tropical.

Así, en la provincia de Alicante costará conciliar el sueño en Benidorm, El Campello, Finestrat, Xàbia, L’Alfàs del Pi y La Vila Joiosa. El resto de municipios castellonenses donde el calor también lo pondrá difícil esta noche son: Alcalà de Xivert, Benicàssim, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Oropesa del Mar y Peñíscola .