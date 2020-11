Estoy seguro que entiende que cada profesión tiene su propia jerga, y esta puede ser muy diferente de la que se utiliza en otras actividades. Es lo que llamamos su argot. Seguro que no le extrañaría oír a alguien que trabaja con un ordenador hablar de inteligencia artificial, inteligencia computacional o big data. A eso se le llama también jerigonza, que es el lenguaje propio de algunos gremios, es decir, el vocabulario especializado en un determinado ámbito profesional.

En el campo de la medicina sucede lo mismo. La mayor parte de las enfermedades empezaron a describirse en la época de los griegos o los romanos, por lo que es fácil entender que su denominación está inspirada en esas lenguas.

Habitualmente a las enfermedades se las denomina haciendo referencia al principal órgano que está dañado, se comienza con art si es una articulación, hepat, si es el hígado, pericard, si es el pericardio o mening si son las meninges.

Lithos es piedra en latin. Así cuando el líquido que circula por algún conducto del cuerpo se concentra mucho se hace sólido, duro como una piedra. Entonces hablamos de que alguien padece una litiasis, por ej. en el riñón o en las vías biliares.

Por ej. Ickterus significa amarillo en griego, ese es el color que toma la piel y las mucosas de los enfermos que parecen ictericia.

De igual manera la palabra histeria viene del griego hystera, que significa útero. Se les asignaba a las mujeres cuando sufrían un problema en el útero, el que le hacía entrar en caos y en crisis nerviosas; ahora estas manifestaciones definen la histeria, aunque no haya problemas de útero.

La palabra priapismo, es una enfermedad qué consiste en que el afecto tiene el pene erecto de forma permanente, no se le relaja; proviene del nombre del dios griego Príamo (en griego antiguo era un dios de fertilidad).

La sífilis, se llamaba antiguamente morbo gálico, mal francés o bubas, y la fiebre amarilla o vómito negro americana es una enfermedad infecciosa viral aguda causada por el virus de la fiebre amarilla, transmitida por mosquitos, pero la palabra amarilla del nombre se refiere a los signos de ictericia que afecta a los pacientes enfermos severos.

Llamamos cretino a alguien estúpido, enano, necio o con falta de talento. Pero también a aquel cuya glándula tiroides funciona mal, es un hipotiroideo, y generalmente bajito.

Otras enfermedades se han fijado con el nombre de la persona que las descubrió, así algunas de ellas tienen nombre propio. Puede ser la enfermedad de Alzheimer derivado del apellido de su descubridor, el neurólogo alemán Alois Alzheimer (1864-1915), o la de Parkinson, del médico inglés James Parkinson que la describió en el año de 1817, bajo el nombre de 'parálisis temblorosa' o 'parálisis agitante'.

Luego se actúa sobre la parte final de la palabra. Si se habla o acaba el órgano dañado en itis, expresa que se ha dañado por una inflamación, como por ejemplo prostatitis, si es osis, es que ha sufrido un cambio degenerativo, por ej. artrosis en alguna articulación, y finalmente oma, si hay aumento de tamaño o crecimiento; así a la mayor parte de los tumores malignos los acabamos con oma, como linfoma, hepatocarcinoma, pero no siempre expresa tumor, sino sólo aumento de tamaño. Así por ejemplo si nos caemos puede que tengamos un hematoma, es decir que la sangre se acumule en la zona del golpe.

A esa primera palabra en algunas ocasiones le siguen uno o dos apellidos. Y siempre el primer orienta hacia la causa, o lo que llaman los médicos etiología de la enfermedad, y el segundo el tiempo en el que va evolucionando. Así algunas enfermedades son agudas; duran horas o días, como la gripe o las anginas, otras son subagudas, duran semanas o pocos meses como algunas lesiones del pericardio, y otras son crónicas, conviven con el enfermo durante muchos meses o años. Puede ser ejemplo la obesidad, la diabetes, la artrosis, la hipertensión arterial o la demencia.

Muchas veces se inicia a nombrar las con la letra a o an. Que viene a expresar que hay una disminución. Por ej. hablamos de anemia, si hay pocos glóbulos rojos, porque la sangre es hemos, y así hablamos de ageusia, pérdida del gusto, anosmia, de la capacidad de oler, anestesia, cuando el tacto está dañado y no se siente que se les toca, o anhedonia si hay pérdida de la sensación de placer. Por el contrario, se usa poli para expresar aumento de; porque en las enfermedades no sólo son el déficit de algo, sino que pueden ser por el exceso de ello. Hablamos de poliglobulia, si alguien tiene exceso de glóbulos rojos, o polidactilia si en sus manos hay más de cinco dedos.

Recientemente en la denominación de las enfermedades influye la lengua inglesa, como puede ser el caso del stroke, cuando el riego cerebral está dañado y es insuficiente. Sería una insuficiencia aguda de los vasos cerebrales.

En otras ocasiones utilizamos varias palabras para definir la enfermedad y nos quedamos con sus iniciales. Así hablamos del SIDA. Que quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es una situación causada por un agente patógeno o dañino, que escapa de alterar mis mecanismos de defensa, los hace insuficientes y ello sucede cuando yo llevo viviendo tiempo, es algo adquirido. Igual sucede con el SAOS que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, supone que alguien tiene una obstrucción en la respiración durante el sueño, una apnea, que altera la respiración y también la oxigenación cerebral.

Con ello entramos en el capítulo de los síndromes, que son situaciones de enfermedad todas ellas comunes o semejantes en su expresión, porque presentan síntomas o signos que aparecen juntos. Es decir, un síntoma es la manifestación subjetiva de la enfermedad, por ejemplo, que siento mareo o me duele la cabeza. Los demás no pueden saber si eso es verdad, y esta contrapuesto al signo de enfermedad que aparece como algo objetivo ante todos, por ej. que me suba a la temperatura, el pulso o la presión arterial.

Cuando desconocemos la causa que una enfermedad los médicos utilizamos la palabra esencial, por ej. tengo hipertensión arterial esencial. En el fondo oculta la ignorancia.