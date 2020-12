El sida, una enfermedad que relacionamos con el sexo.

¿Qué significa sida?

Este acrónimo quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en inglés AIDS. Un síndrome es un conjunto de manifestaciones clínicas, síntomas y signos, que siempre se presentan juntos porque obedecen a una causa común, y ella actuando sobre el organismo le daña, produciendo alteraciones en la estructura de algunos de sus órganos o sus funciones. En el sida hay un daño de nuestro sistema inmunológico, que es la estructura que todos tenemos para defendernos de lo que nos agrede, por ej. virus o bacterias. Este sistema lo forman fundamentalmente las células plasmáticas, que son capaces de producir lo que llamamos anticuerpos, y también los linfocitos T, también llamadas células killer , pues en ambos casos se dirigen hacia el agresor y tratan de destruirle. Este sistema también intenta destruir si alguna de nuestras células se divide como loca, es decir a sufrir una transformación tumoral.

¿Cuál es la causa del sida?

Es una enfermedad causado por un virus, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que afectaba a los monos, y de ellos pasó a los humanos. Se sabe que la infección empezó a infectar a personas en el África central desde mediados del siglo pasado. Desde allí se propaga hacia Estados Unidos vía Haití. Vivió un momento clave en los años 80 del pasado siglo.

¿Cómo se trasmite la infección?

Es una de las enfermedades que llamamos de transmisión sexual, porque el virus viaja en el semen del hombre y puede contagiar a sus parejas.

¿Sólo a las mujeres?

No, también a los hombres. De hecho, desde sus inicios se propagó mucho en la comunidad homosexual de California, que, al parecer eran muy promiscuos. En los años 90 se puso de moda utilizar el preservativo para evitar la trasmisión. Fue el famoso: "¡póntelo! ¡pónselo!"

¿Se contagia por otras secreciones?

No, ni por la saliva ni el sudor o las lágrimas; así podemos relacionarnos a ese nivel con los pacientes afectos de Sida sin peligro. Sin embargo, sí lo hace a través de jeringas que se han infectado y no han sido bien esterilizadas. Por ello cuando los drogadictos eran aficionados a inyectarse heroína, la enfermedad se extendió entre ellos. También se trasmite por la sangre, pero en nuestro medio las transfusiones están bien controladas y no contagian el virus al receptor. También puede pasar de una mujer portadora a su hijo, a través de la placenta si está embarazada.

¿Qué podemos hacer para no contraer la enfermedad?

No tenemos una vacuna que nos proteja. Debemos saber el riesgo que corremos si la relación sexual se realiza con personas que son promiscuas, de las que desconocemos su estado de salud, pues pueden ser portadores del virus. En cualquier caso, el uso del preservativo elimina muchos riesgos. Y, sin duda, uno no debe “chutarse” pues intercambiar jeringas es peligroso.

¿Es cierto que algunas prostitutas, a pesar de su promiscuidad no han adquirido el SIDA?:

Realmente mejor que las enfermedades, conviene hablar de personas que las adquieren, y luego estas enfermedades pueden ser muy particulares en cada afecto. Es real que los médicos se sorprendieron porque algunas prostitutas, a pesar de estar muy expuestas al virus VIH no caían enfermas. Se supo después que se debía a que poseían unas variantes de los linfocitos que no se dejaban penetrar por el virus, y escapaban de su agresión.

¿Cómo se expresa la enfermedad?

El virus daña el sistema inmunológico de los afectados y éstos padecen infecciones por gérmenes poco frecuentes y poco agresivos, los llamamos oportunistas. En personas sanas estos mismos no causan enfermedad o lo hacen con mucha menos frecuencia. Otras veces tienen tumores como el sarcoma de Kaposi, que suele localizarse en la piel.

¿Cómo evoluciona el síndrome?:

Con frecuencia los afectos tienen infecciones diversas y a veces los tumores descritos. Como su defensa ante las infecciones está dañada cualquier germen puede atacarles y en ellos el proceso es grave.

¿Es una enfermedad frecuente?

El primer caso se diagnosticó en los Ángeles en junio de 1982. Hoy hay unos treinta y siete millones de infectados, de ellos veinticinco en el África subsahariana. Se calcula que en España hay 145.000 personas que padecen VIH, de ellas un 18%, aproximadamente lo desconocen, es decir una de cada cinco esta sin diagnosticar. Desde que la epidemia comenzó en España se han diagnosticado unos 86.600 casos de sida. En su inicio muchos artistas famosos se contagiaron e incluso murieron por ella. En el campo del cine y de la música. También se conocieron muchos casos de compañeras o amigas que les apoyaron en su final.

¿Es fácil de diagnosticar?

Hoy en día disponemos de pruebas de laboratorio que permiten detectar si tenemos el virus en el cuerpo y en qué cantidad, lo que se llama carga viral, e incluso cómo está nuestra respuesta inmune. Eso permite detectar a los portadores del virus, que muchas veces no han desarrollado las manifestaciones del sida. También existen pruebas rápidas que permiten el diagnóstico en minutos.

La enfermedad ¿tiene cura?

Cura no, pero disponemos de fármacos muy eficaces para controlar el virus, y los enfermos pueden vivir muchísimos años con gran calidad de vida. Eso sí, si el sistema sanitario permite que tengan acceso a los fármacos, pues en países pobres, sobre todo de África, continúan muriendo de sida. No obstante, en los últimos años el acceso a los fármacos ha mejorado mucho.

Y ¿qué debo hacer si sospecho que tengo la enfermedad o he sufrido una exposición al virus?

Ante la sospecha o menor duda acudir a su médico de familia o a un Centro de información del SIDA (CIPS) allí le ayudarán; El CIPS de Alicante está en la plaza de España nº 6, junto a la plaza de toros.

Además, en un futuro cercano se dispondrá del uso de fármacos que pueden ayudar a prevenir la infección. Es la llamada profilaxis pre-exposición o PREP. 978