Un artículo de Juan Antonio Giménez

Aunque la Inteligencia Artificial lleva muchos años acompañándonos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el lanzamiento de ChatGPT, que este mes de noviembre sopla las velas de su primer aniversario, fue el que abrió los ojos de todo el mundo acerca de las posibilidades reales de esta tecnología.

Hoy son muchas las profesiones que, aunque reconociendo y en muchos casos aprovechando las innegables ventajas del invento, lo miran con recelo porque atisban en él una seria amenaza para su futuro.

¿Si hace lo mismo que yo hago (o incluso mejor), a una velocidad inigualable y gratis, o cuanto menos a un precio muchísimo menor del que yo cobro…? La pregunta parece responderse sola. Pero que no cunda el pánico: cuando irrumpió Internet en nuestras vidas también se planteó un escenario similar. Y aunque bien es cierto que determinados perfiles laborales fueron fagocitados por la red de redes, también lo es que favoreció la aparición de otros muchos de nuevo cuño. A los de la Generación Z puede que les resulte raro leer esto, pero hace no mucho que los community managers, youtubers, tiktokers, instagrammers y demás fauna de influencers no existían.

Pues bien, una de las profesiones sobre las que más orbita la duda sobre su continuidad a corto-medio plazo es precisamente una de las surgidas al calor de la era Google: los expertos en SEO (Search Engine Optimization), es decir, los especialistas en posicionamiento de contenidos en los buscadores de Internet. Se suele hablar así, en plural, de buscadores, aunque la realidad es que todos sus esfuerzos se enfocan siempre en el gigante de la gran G, el motor de búsqueda de referencia mundial.

La IA va a cambiar (ya lo está cambiando) todo en ese campo: tanto la forma en que los usuarios buscamos información online como la manera en que se nos ofrece.

Por muchos core updates (cambios nucleares en el algoritmo de búsqueda de Google) que los SEOs hayan tenido que afrontar a lo largo de estos años, que no han sido pocos y en los últimos meses se han intensificado, el mayor desafío se les plantea ahora. La Inteligencia Artificial ha sacudido el tablero de juego de tal forma que muchas piezas que se daban por descontadas, se han perdido o apenas tienen ahora valor. Si ya de por sí la de los posicionadores de contenidos online es una profesión obligada a un reciclaje constante, en este momento les toca volver a la casilla de salida.

¿Cómo afecta la IA al SEO?

La influencia de la IA en el SEO no ha hecho más que empezar, pero ya es muy notoria. Los motores de búsqueda están clasificando el contenido de otra manera. Bing, que es de Microsoft y ha invertido un pastizal en OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, al implementarlo en su buscador ha abierto un camino que ha obligado a Google a ponerse las pilas.

El nuevo escenario pivota sobre una comprensión mejorada del usuario. La IA permite a los motores de búsqueda entender mejor las intenciones y el comportamiento del usuario, y eso facilita que puedan ofrecer resultados más precisos y personalizados.

Cuando hace ya un tiempo Google lanzó los llamados "resultados cero", los SEOs (y con ellos los propietarios de las páginas webs) temblaron: el hecho de que se ofreciera destacada la respuesta concreta a la consulta del usuario haría, al menos sobre el papel, que éste no necesitara pinchar en la página que la contenía.

Pues, hete aquí, que ahora la IA posibilita que todo sean "resultados cero". Ante esa tesitura, teóricamente dará igual que tu web esté posicionada primera, segunda, tercera o en el puesto 80 para una búsqueda. El robot rastreará la información que, según sus parámetros (y atinar, atina bien), mejor responde a la necesidad del usuario, independientemente de la posición orgánica de la web que la contenga, y se la servirá masticadita al usuario.

El contenido de alta calidad y enfocado al usuario, que es lo que Google lleva años pidiendo y que hasta ahora era garantía de obtención de tráfico, seguirá siendo la clave. Lo que ya no está tan claro es que vaya a reportar audiencia a quien lo produce. Un panorama siniestro, sin duda.

Por si fuera poco, los SEOs habituados a buscarle las cosquillas al buscador, los adeptos al conocido Black Hat SEO, van a tenerlo también más complicado a partir de ahora, ya que las herramientas de Inteligencia Artificial ayudan a identificar y penalizar este tipo de prácticas.

Nuevos tiempos, nuevas estrategias

Con todo, la IA también tiene su contrapartida positiva para los SEOs y los creadores de contenidos digitales. Con ella se pueden comprender mejor las tendencias emergentes e incluso predecir cambios en los comportamientos de búsqueda.

La personalización de resultados para usuarios individuales que posibilita la IA también abre la puerta a que los profesionales del SEO dirijan sus tiros a segmentos muy específicos de audiencia. La verticalización de contenidos se llevará hasta sus últimas consecuencias. De nuevo, la aspiración de obtener audiencias masivas a través de las búsquedas, se antoja una quimera.

La optimización técnica de las webs, aspecto puesto en primer plano por Google con sus "Core Web Vitals", también resulta más sencilla gracias a la IA, que te puede dar claves para acelerar la velocidad de carga, la accesibilidad y, en suma, ofrecer la mejor experiencia de usuario posible.

Hace unos años se proclamó a los cuatro vientos que las búsquedas por voz iban a cambiar todo el mercado, y no fue para tanto. Los Alexia, Amazon Echo y demás altavoces inteligentes han entrado en muchas casas, sí, pero no fueron la revolución que se había pronosticado. Ahora las búsquedas por voz, auspiciadas por el lenguaje más natural y conversacional inherente a la IA, que es más "persona" y menos "robot" que el frío buscador de internet, pueden tener una segunda oportunidad y plantear otro reto mayúsculo para los sufridos SEOs.

Ya veremos qué pasa cuando Google implante en todo el mundo su Search Generative Experience, su buscador con la IA generativa ya en primer plano. Si patinara, que nadie descarte el inicio de la era Bing. Torres más altas han caído. El usuario manda y eso sí que no cambia.