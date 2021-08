Con un nuevo argumento y nuevos personajes, Marc Cherry ha culminado por todo lo alto la segunda temporada de Por qué matan las mujeres. La serie cada vez disimula menos eso de tener que ser una sucesora de lujo de Mujeres desesperadas, el otro gran pelotazo del showrunner durante la primera década del siglo XXI. En tono de comedia macabra, la serie pretende dar respuesta a la pregunta que podría sugerir su título, (que no lleva interrogante por ninguna parte) contando historias que beben en la mejor tradición del género negro. Mujeres y asesinatos en una alta sociedad rodeada de canapés y muy proclive a escandalizarse por las vidas de los demás. En la primera temporada, teníamos tres historias distintas que ocurrían en la misma casa pero ambientadas en diferentes líneas temporales (los 60, los 80 y la época actual) y, en ellas, el móvil del crimen giraba en torno a la infidelidad. En esta nueva entrega tenemos una única historia que se centra en el ascenso y caída de Alma Fillcott (Alison Tollman), ama de casa en la norteamérica de finales de los años 40 y que aspira a introducirse en la alta sociedad. Un sueño por el que es capaz de cualquier cosa. La trama está inteligentemente condimentada de secundarios que hacen que la trama avance a base de giros inesperados. Momento que aprovecho para decir, sin ánimo de spoilers, que el personaje de Nick Frost es otro de los mejores secundarios de esta temporada. La serie es adictiva y su tono humorístico consigue enganchar al espectador para que devore un episodio tras otro, convirtiéndola en una de esas series de verano para devorar durante las vacaciones y desconectar de todo.

Alison Tollman tuvo su gran oportunidad como actriz interpretando a la protagonista de la primera temporada de Fargo, esa singular sheriff de pueblo que ponía patas arriba la actividad del crimen organizado en esa localidad nevada de Minnesota. En Good Girls ya tuvimos la ocasión de verla en el rol de villana y en el que ahora repite interpretando a Alma. La temporada se abre con la despampanante entrada de Rita (Lana Parrilla) con su vestido rojo entrando en ese elitista club de jardinería al que Alma querría pertenecer. Una está en lo más alto y la otra en lo más bajo. La segunda temporada en realidad es la historia de la guerra entre Alma y Rita, porque para que una suba, la otra debe de caer. Si Rita es mala, Alma puede ser aún peor. El duelo interpretativo entre las dos actrices es una de sus mejores bazas. A su manera, las dos son diferentes tipos de femme fatales que cuentan con recursos a su manera para manipular y conseguir lo que quieren. Ambas han acabado dejando un bonito rastro de cadáveres a su paso para conseguir lo que buscaban. Pero mientras que una logra la redención, la otra acaba en el camino que conduce directo a la perdición. Hay un cierto paralelismo entre los momentos finales de esta temporada y la bajada por la escalera de Norma Desmond (Gloria Swanson) en El crepúsculo de los dioses, el inmortal clásico de Billy Wilder. Aunque Rita parece sacada también de otro mítico filme de Wilder como fue Perdición. Resulta paradójico que en la serie al final los únicos personajes que tengan una cierta nobleza son los asesinos de verdad.

Si en la entrega anterior había veinte años de diferencia entre una historia y otra, esta regla parece cumplirse aquí. Veinte son los años que separan esta historia de la del ama de casa que investigando las infidelidades de su marido acaba haciéndose la mejor amiga de su amante en los años 60. La ambientación en épocas pasadas sirve de pretexto para tirar la casa por la ventana y no escatimar recursos para trasladarnos a épocas pasadas, Todo el empeño en sacar el mejor vestuario y la producción artística para que sepamos bien dónde estamos.

Marc Cherry logró con Mujeres Desesperadas uno de esos títulos emblemáticos en la década para la que muchos se inició esta era dorada de la televisión. Hay muchos recursos en Por qué matan las mujeres que nos recuerdan a su éxito anterior. Como la figura del narrador que nos va sumergiendo en la historia y que no es un miembro del reparto. El piloto de Mujeres desperadas se abría con el suicidio de Mary Alice (Brenda Strong) que luego nos narraría a través de voz en off las andanzas de sus amigas tras su muerte. Aquí tenemos como narrador a un personaje desconocido. ¿Quién sabe si en una futura temporada nos contarán la historia de su muerte? La banda sonora no está firmada por Danny Elfman, como el tema central de Mujeres Desesperadas, pero el nuevo compositor bebe mucho de su inconfundible estilo. Como también es inconfundible el estilo de Cherry para contarnos esas historias de misterios y crímenes entre las mujeres de la clase media alta norteamericana. El trabajar para una plataforma de cable le ha dado más libertad creativa para poder desarrollar sus historias y se nota. Aunque por muchos disfraces que se pongan, es inevitable ver por debajo de Rita al personaje que interpretara Eva Longoria en la serie anterior y sus relaciones con su suegra. Debajo del envoltorio de lujo y el glamour, nos sigue quedando la esencia Mujeres desesperadas, aunque alejadas de su idílico barrio de Wisteria Lane, para regocijo de sus fans y fastidio de sus detractores.