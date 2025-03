Ocho años después de su abrupto final en Netflix, Daredevil ha vuelto en una nueva plataforma. Un regreso por aclamación popular del que se temía un desastre de proporciones catastróficas. Sin embargo el arranque ha sido tan espectacular que ha callado muchas bocas y ha supuesto un cierto alivio para una Marvel que ya empezaba a estar acorralada por demasiados fracasos y batacazos en taquilla. No sabíamos muy bien si esto era una cuarta temporada, un reinicio o un híbrido de ambos. Pero esta es la cuarta temporada que llevábamos años esperando. Hay quien dice que podría seguirse sin haber visto las tres primeras temporadas que emitió Netflix en su día, pero yo no estoy de acuerdo, puesto que continua directamente las tramas de su predecesora.

La primera serie fue resultado de un acuerdo con Netflix, cuando el gigante del ratón todavía no disponía de su propia plataforma de contenidos en streaming. Un acuerdo para hacer series de televisión de cuatro personajes de Marvel no muy conocidos. O al menos no tanto como las primeras espadas de la editorial. Esto garantizaba una cierta independencia creativa y un toque más adulto. Daredevil y Jessica Jones fueron las mejores del acuerdo, mientras que Luke Cage, Puño de Hierro y los Defensores tuvieron un acabado, digamos, más discreto. El protagonista de Daredevil era el abogado ciego Matt Murdock, que contaba con unos sentidos superdesarrollados que le permitían captar todo lo que pasaba a su alrededor y que, fuera de los juzgados, luchaba contra el crimen en la Cocina del Infierno de Nueva York. Cuando se consumó el divorcio entre las dos compañías, el final de Daredevil fue uno de los más cuestionados, con activas campañas en internet para que la serie volviera.

Sin embargo, en el acuerdo amistoso se incluía una cláusula que prohibía hacer nuevas adaptaciones de estos personajes durante unos cuantos años. Pacientemente todo el mundo ha estado esperando a que este plazo finalizara. Tras unos cameos en Spiderman Homecoming, así como en las series de Ojo de Halcón y Hulka, la gran noticia llegó cuando Disney anunció una nueva serie de Daredevil protagonizada por el mismo elenco del título de Netflix. Charlie Cox volvía a ser Matt Murdock y Vincent Donofrio se ponía en la piel del carismático villano Wilson Fisk, alias Kingpin.

La nueva serie de Daredevil recibió el subtítulo de Born Again en homenaje a una de las sagas más míticas del personaje. Concebida por Frank Miller a mediados de los ochenta, esta aventura, y toda la etapa de Miller, marcó un antes y un después en la industria del cómic. El tono de la saga encajaba perfectamente con ese toque noir que tenía la serie de Netflix, lo que hacía que los fans del personaje se pusieran a babear. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando, después de la huelga de guionistas de Hollywood de 2023, Marvel despedía fulminantemente al equipo creativo y ordenaba volver a filmar una buena parte del material, retrasando más de un año la fecha del estreno. Decisiones que hacían sospechar que nos encaminábamos hacia un desastre.

Finalmente, con un año de retraso frente al calendario previsto, la serie desembarcó el pasado 4 de marzo en Disney Plus con un resultado ante el que ha merecido la pena esperar. No se sabe con exactitud qué ha cambiado, pero diría que ha sido para mejor. Los 18 episodios anunciados se han quedado en la mitad, nueve, y, con toda seguridad, tendremos una segunda temporada. No sé cómo sería todo el material descartado, pero el acabado supone una apuesta por la calidad. A mi lo que me llegaba a molestar de las series de Netflix es esa sensación de que estaban reciclando todo el rato los mismos decorados. Afortunadamente, eso ha quedado atrás.

Nada más empezar, tenemos un espectacular plano secuencia para una impactante batalla entre el cuernecitos y el asesino Bullseye que nos deja sin aliento. Sobre todo porque la secuencia termina con un momento impactante y que marca el arranque de la serie. Un inicio que sabe jugar con el factor nostálgico presentándonos al reparto original y haciendo su versión de los títulos de crédito con una melodía fácilmente reconocible.

A pesar del homenaje a Born Again en el título, la trama no tiene nada que ver con lo que pasaba en los cómics. En las viñetas, Kingpin descubría la identidad secreta de Daredevil y ponía en marcha un sofisticado plan para arruinar su vida tanto en la faceta profesional como en la personal. Murdock renacerá de sus cenizas para recuperar su espacio y volver por todo lo alto. En la serie de televisión, partíamos de la dificultad de que Kingpin ya conocía quién se escondía detrás de la máscara y tanto Wilson Fisk como Murdock habían llegado a una particular entente cordiale en la que cada uno se comprometía a no meter las narices en los asuntos del otro. Además que eso de las identidades secretas de un tiempo a esta parte está desfasado. Así que estaba complicado tirar por ese camino.

Tras la espectacular secuencia inicial, Matt Murdock decide colgar el uniforme y abandonar su actividad como justiciero, tras enfrentarse a un hecho dramático, para centrarse en su carrera como letrado. Por su parte, Wilson Fisk pretende alejarse del mundo del crimen y está centrado en la política, logrando ser elegido alcalde de Nueva York. Es imposible no ver las analogías entre la victoria de Fisk a la Alcaldía y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con un discurso de marcado tono populista y unos modos autoritarios. Aunque tanto Fisk como Murdock pretenden mantenerse alejados de las actividades que desempeñaban en sus antiguas vidas, todos sabemos que, tanto el uno como el otro, volverán a las andadas y que ese será uno de los puntos culminantes de la serie. La trama de Kingpin siendo elegido alcalde de Nueva York es algo que también ya se nos contó en los cómics, siendo una situación que se prolongó durante años en el universo Marvel y que tuvo ramificaciones en los títulos protagonizados por justicieros callejeros. Su punto culminante llegó en la saga El Reinado del Diablo. No es una situación nueva en el mundo de los superhéroes, ya que Norman Osborn (el Duende Verde) estuvo durante una larga temporada como secretario de Defensa en el Gobierno de Estados Unidos; y, en el caso de la editorial de la competencia DC, Lex Luthor, el archienemigo de Superman, fue presidente de los Estados Unidos. Y en cine hace muy poco que hemos tenido al Hulk Rojo en el Despacho Oval en la cuarta película del Capitán América.

Todo apunta a un mandato turbio de Fisk en el que los intereses de sus oscuras actividades privadas emponzoñarán su gestión pública. Una de sus primeras medidas ha sido un decreto para prohibir las actividades de los justicieros enmascarados. Ya hemos visto a Tigre Blanco en el tercer episodio, el primer superhéroe latino de Marvel; y se nos anuncia el regreso de Jon Bernthal como Punisher. Así que parece que vamos a tener varios invitados sorpresa a lo largo de esta temporada. Por cierto, que en las viñetas, tras la caída de Kingpin, su sucesor fue otro viejo conocido de las series Marvel de Netflix, Luke Cage. ¿Será algo que veremos aquí también?