Un gran y erecto pene en plena eyaculación es el mejor remedio contra el mal de ojo. Así lo creen la mayoría de los habitantes, que los estampan por todas partes, especialmente en las fachadas de sus viviendas, de un minúsculo país con menos de un millón de habitantes y que presume de ser el más feliz del mundo, Bután, escondido entre las gigantescas montañas del Himalaya, las más elevadas del planeta.

Llego a Bután 24 años después de mi primera visita. Entonces era un país genuino, que parecía anclado en el pasado, fiel guardián de sus tradiciones. Ahora, como consecuencia de la influencia del turismo, muchas cosas han cambiado y se corre el riesgo de que distintas esencias del Bután auténtico se pierdan, pero el amor al falo se mantiene como una auténtica devoción. La mejor manera de constatarlo es desplazarse hasta Sopsokha, una pequeña aldea a unos 10 kilómetros de Punakha, la antigua capital del país.

Llego a Sopsokha y me encuentro, literalmente, rodeado de falos de todos los tamaños y de múltiples formas. Fachadas, escaparates, carteles, comercios, restaurantes, todo de publicita con penes, la mayoría de ellos a los que se les ha añadido aspectos antropomórficos, con el glande en forma de cabeza con ojos, nariz y boca. Me llama especialmente la atención uno de casi dos metros de altura situado en la puerta de una tienda de regalos. Los vecinos de esta localidad han conseguido rentabilizar al máximo la curiosidad turística por los falos y los han plasmado en todo tipo de objetos, desde llaveros a imanes, pasando por camisetas y piezas artísticamente decoradas.

La aldea apenas es una agrupación de una veintena de edificios en la que no faltan restaurantes. Para no romper la armonía y mantener el apego a los penes de la villa, el mostrador de la caja del establecimiento luce dos robustos penes. Me imagino que su función es asimilable a la de combatir el mal de ojo, que en este caso equivaldría a que los visitantes no se olviden de apoquinar, como una especie de advertencia de que allí se paga "por C...". En cualquier caso he de decir que el menú vegetariano que escogí estaba sabroso, con media docena de platos con distintos tipos de verduras, unas hervidas y otras a la plancha.

Termino de comer y doy una vuelta por las viviendas de la villa, todas ellas de estilo genuino butanés, con una tipología única en el mundo, en la que destacan los artísticos trabajos de carpintería en puertas, ventanas y balcones. Prácticamente todas las fachadas de las casas de la localidad lucen espléndidos penes, todos erectos, con testículos, y eyaculando el semen. Algunos flanquean ambos lados de la puerta de entrada y otros se sitúan cerca de las ventanas o de la artística cubierta de las casas butanesas, pero en casi ninguna casa están ausentes. Los hay de distintas calidades, en cuanto a su valor artístico, algunos muy sencillos y otros bien diseñados y mejor decorados.

La tradición de estampar los símbolos fálicos en las paredes de las viviendas tiene ya más de 300 años y se debe a un lama, maestro espiritual budista, llamado Drukpa Kunley, aunque más conocido como el loco divino, y es que un poco loco tenía que estar para revelarse contra toda la ortodoxia religiosa y proclamar el falo como el arma fundamental para vencer a las fuerzas del mal y combatir el mal de ojo. Sus clases de budismo, ensalzando y aconsejando la prodigalidad sexual y predicando con el ejemplo, ya que se ganó una gran reputación por sus hazañas sexuales, provocaron el escándalo entre los mojigatos lamas, defensores de la más estricta austeridad sexual, pero consiguiendo arrastrar a sus prédicas a una legión de seguidores, que tres siglos después lo siguen venerando habiéndose convertido en el máximo exponente de la sublimación de la fe religiosa a través del sexo. Cuenta la tradición que el lama loco hacía milagros con su pene, al que se conocía con el nombre de “el rayo de la sabiduría llameante” y con el que conseguía convertir a los espíritus del mal en fuerzas protectoras.

Aunque los penes están extendidos por todo Bután, su especial proliferación en esta aldea de Sopsokha tiene una razón fundamental y es que a una caminata de apenas 15 minutos se encuentra un templo budista, que es motivo de romería para muchas mujeres que acuden para ser bendecidas y poder tener hijos. El templo en cuestión es Chimi Lhakhang, que es en la actualidad un lugar de peregrinaje y explica la abundancia de grabados y murales de órganos genitales en las viviendas de Sopsokha.

El templo Chimi Lakhang se encuentra en una pequeña colina y es considerado por la población butanesa como un lugar sagrado y milagroso en materia de fecundidad, hasta el punto de que a diario recibe la visita de mujeres de toda condición para invocar la intercesión del Loco Divino para ser fecundadas. El rito para solicitar el favor del santo se materializa en una ceremonia que culmina con un lama golpeando con un pene de madera o de hueso la cabeza de la mujer que acude rogar la fertilidad.

Ni en Chimi Lakhang, el templo de la fecundidad, ni en ningún otro templo de Bután encontrarás falos decorados en sus paredes, frente a su frecuente presencia en las fachadas de casas, en especial en las cercanías del citado templo. Eso sí, en el interior del templo hay varios objetos sacralizados con forma de pene que son los que se usan en las ceremonias para solicitar la fecundidad. Lástima que en todo Bután esté prohibido hacer fotografías en el interior de los templos, porque algunos son impresionantes, aunque sí se permite el acceso a los mismos a todos los visitantes y turistas.

Si tuviera que destacar las atracciones más destacadas de Bután elijo los dzongs, una mezcla entre castillo y monasterio, de grandes dimensiones, con sólidos y robustos muros, situados en lugares estratégicos. El más impresionante de los que vi es el de Punakha, con su imagen idílica a la orilla de un río. Esta edificación fue la sede del reino de Bután hasta 1955, cuando la capital se trasladó hasta la ciudad de Timbu. La visita de su interior es obligada para admirar la excelente calidad de sus puertas, ventanas y balcones, primorosamente trabajadas y decoradas.

Otro dzong destacado es el de Paro, sobre una colina de esta ciudad en cuyas cercanías se encuentra el único aeropuerto internacional del país. También está junto a un río y con su inconfundible color blanco de todos los dzongs, con la franja de color granate en la parte alta de los muros y de sus edificaciones interiores. Un puente de madera cubierto salva el río y permite el acceso al interior. En este dzong, como en los demás del país, se celebran festivales anuales de danzas y música con los participantes con sus caras cubiertas con pavorosas máscaras.

La imagen icónica de Bután es el templo del Nido del Tigre, situado en un equilibrio que parece imposible, en un pequeño saliente de una escarpada ladera de una montaña a 900 metros de altura, y que sólo contemplarlo desde lo lejos ya te provoca vértigo. Llegar hasta el templo-monasterio obliga a una caminata cuesta arriba de alrededor de 2 horas compensada por la impactante imagen al contemplarlo. La única alternativa es hacer la subida a lomos de un mulo o caballo, aunque el tramo final solo se permite andando. Hay una cafetería a mitad de recorrido que facilita un alto en el camino.

Una de las nuevas atracciones de Bután es la gigantesca imagen de Buda Dordenma, de 52 metros de altura, situada en la ladera de una montaña que domina Timbu, la capital. Fue concluida en 2015 y es una de las mayores del mundo. El interior de la plataforma sobre la que se sustenta la estatua acoge un templo con más de 250.000 pequeñas imágenes de Buda, una pena que la prohibición de fotos en el interior de templos me impida mostrar una prueba gráfica.

Otra visita imprescindible es el Paso de Dochula, un puerto de montaña a alrededor de 3.000 metros de altura, en el que se han levantado 108 estupas para conmemorar la expulsión de rebeldes indios que se acantonaron en este lugar huyendo de las tropas de su país a comienzos de este siglo. Desde este lugar se pueden ver, con suerte, las cumbres más altas de Bután, que superan los 7.000 metros, aunque en muchas ocasiones la niebla lo impide, como sucedió durante mi visita.

Como curiosidad hay que destacar que Bután es el único país del mundo sin semáforos. Además tiene un único cruce de tráfico con una instalación para regularlo. Es un quiosco o caseta de estilo típicamente butanés desde el que un guardia dirige la circulación.

Bután es un país de obligada visita para quienes quieren tener un conocimiento, aunque sea somero, del mundo y de sus culturas y civilizaciones, ya que no se parece a ningún otro. Baste decir que es un país en el que el aspecto fundamental del progreso no es, como en el resto del mundo, magnitudes económicas como el producto interior bruto (PIB), sino otro que consideran fundamental y es la Felicidad Interior Bruta (FIB), en la que entran en juego elementos tan destacados como la renta per capita, la cultura, la preservación del medio ambiente y la política del Gobierno. Cada dos años, se celebra una encuesta entre todos los ciudadanos para verificar el grado de FIB del país. Todos los estudios de organismos internacionales coinciden en declarar a Bután como uno de los países más felices del mundo. Su población se acerca al millón de habitantes y la inmensa mayoría profesa el budismo.

Visitar Bután no es barato, pero tampoco tan caro como algunos insisten hasta incluirlo entre los más costosos del mundo. Lo primero que hay que advertir es que no se puede visitar por libre. Tienes que contratarlo con una agencia y durante todo tu recorrido por el país irás acompañado por un conductor y un guía. Hay tours desde 3 hasta 15 días. Vienen a costar unos 200 euros por día, incluyendo absolutamente todo, desde que pones el pie en el aeropuerto de llegada a Bután hasta que emprendes el vuelo de regreso. Así, a la llegada te espera un guía y un conductor con un vehículo todo terreno para trasladarte a todos los destinos incluidos en el programa, tienes pensión completa en restaurantes y hoteles, en todos los casos tipo bufet para poder elegir entre distintos platos, la entrada a todas las atracciones y el alojamiento en hoteles de gran calidad hasta el punto de que, aunque existe la posibilidad de elegir hoteles de lujo por un suplemento, lo considero innecesario. Así, un viaje de 6 días, 5 noches, asciende a alrededor de 1.200 euros en habitación doble y 1.450 con el suplemento individual, incluyendo también el visado.

Los grupos de turistas para realizar el mismo tour son reducidos. No hay grandes autobuses ya que las normas del país establecen, salvo raras excepciones, que los grupos turísticos no pueden superar los 12 pasajeros y, además, puedes tener suerte, como me sucedió a mí, que tuve conductor, guía y vehículo para mí solo, porque era el único viajero para mi tour, y sin ningún suplemento económico añadido, ya que la agencia que contraté me garantizó la salida del tour incluso con el mínimo de un viajero, sin cargos adicionales. Queda por añadir los vuelos internacionales, que incrementan el coste un mínimo de mil euros. La mejor opción, y la más barata, es volar desde España a Delhi, la capital de La India, por alrededor de 500 euros si no viajas en temporada alta y haces la reserva con al menos un mes de antelación. Delhi es una de las pocas ciudades que tiene vuelo directo a Bután a diario. También se puede volar desde Katmandú y Bangkok pero con tarifas más caras desde España. Finalmente hay que añadir el vuelo desde Delhi a Bután. Aquí no hay más remedio que recurrir a las dos únicas compañías aéreas que vuelan a este país, que son Bhutan Airlines y Drukair, ambas butanesas y con precios fijos y, además, harto elevados, ya que desde Delhi ronda los 550 euros. En definitiva, el viaje de 9 días a Bután, que incluye el tour de 6 días y las dos noches de vuelos, viene a salir por 2.300 euros en habitación doble.

No quiero terminar esta reseña sobre Bután sin destacar la amabilidad, simpatía y gentileza de sus habitantes, siempre sonrientes con los turistas y que se prestan amablemente a las fotos sin el menor reparo, algo que es de agradecer por la singular indumentaria tradicional que visten, aunque debo reconocer que son muchos los que, sin duda por la influencia del turismo, están abandonando tan ancestral costumbre.

Fotos y texto de MANUEL DOPAZO.

