Los problemas que ha generado en varios países del mundo la vacuna de AstraZeneca, que han llevado a que en España comunidades autónomas como Asturias suspendan la administración de una determinada partida, han provocado desconfianza en una buena parte de la población. Por eso en una entrevista publicada hoy la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, la asturiana María Neira, ha querido quitar importancia al tema.

«Estamos en la fase cuatro del desarrollo de la vacuna. Una vacuna pasa por tres fases de prueba y ensayos clínicos, cuando ya se ha aprobado su consumo y está en uso entramos en la fase cuatro, con sistemas de vigilancia que son hipersensibles a cualquier posible efecto secundario. En el caso de los trombos detectados en personas a las que se les había administrado la vacuna de AstraZeneca, la incidencia coincide con la que se da en la población normal. Ha habido muchos millones de personas vacunadas sin ningún problema», aclaró la experta.

Que haya una llamada a la tranquilidad no significa no obstante, que se deje de estar alerta. «De todas formas, todo esto se recibe con mucha atención. Siempre hay que medir el riesgo y el beneficio, y el beneficio de la vacunación sobrepasa de largo el riesgo. En España no se ha detectado ningún caso y las autoridades han tomado su decisión y los ciudadanos pueden vacunarse. En cualquier campaña de vacunación ocurren estas cosas, pero de esta estamos pendientes minuto a minuto», afirmó.