Probablemente aquí nos suena muy extraño, pero en Sídney un brote con 64 casos activos en el turístico barrio de Bondi, fue suficiente para que las autoridades decretasen el confinamiento en la ciudad más grande y rica de Australia.

5 millones de personas están “encerradas” en sus casas sin poder salir más que lo imprescindible, y todo por unas decenas de contagios y ni un solo muerto hasta ayer.

Un mundo muy diferente a nuestro país, donde miles de contagios no provocan ni la marcha atrás en la recomendación de quitarse las mascarillas. Y donde las medidas que quieren tomas los gobiernos autonómicos son escasas y legalmente difíciles de implementar.

Ahora, además, un anuncio para mentalizar a los ciudadanos de Sídney ha desatado la polémica.

¿Cuándo hay que actuar frente al coronavirus?

En cada país la decisión es muy diferente. Y aunque los científicos tienen sus números, que llevan utilizando desde hace muchos años, los políticos los interpretan a su manera y las diferencias entre países son enormes.

En Australia las autoridades informaron de:

– 112 nuevos casos el lunes.

– 2,2 infectados por cada 100.000 habitantes en Sídney.

– Algo más de 700 casos desde que la variante Delta apareció por primera vez a mediados de junio.

– Y ayer domingo contabilizaron el primer muerto en lo que va de año.

En España, sin embargo, sólo en las últimas 24 horas tenemos:

– 21.879 nuevos contagios.

– 6 muertos.

– 316 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días.

– 891 casos en el grupo de 12 a 19 años.

– 1.097 en el de 20 a 29 años.

Y aunque estas “escandalosas” cifras sí que se consideran “riesgo extremo” en nuestro país, no parecen suficientes como para tomar medidas serias, ni hacer anuncios de televisión angustiosos.

Es posible que la alarma por estos lares sólo llegue cuando el ritmo de crecimiento de contagios se traslade a los hospitales, a las UCIS o a los tanatorios. Pero los expertos consideran que el agravamiento es sólo cuestión de tiempo.

Los resultados de una y otra estrategia

Los resultados que han conseguido las maneras de hacer australiana y española, en número de contagiados y de muertos, no tienen comparación:

– Australia, con 25,5 millones de habitantes, lleva 30.400 contagiados desde el inicio de la pandemia, por casi 4 millones en España.

– Sus menos de mil muertos (911) no se pueden comparar con la cifra española, que sigue sin ser conocida pero que seguramente supera, y no por poco, los cien mil fallecidos.

¿Qué dicen los científicos?

La ciencia sabe muchísimo sobre el control de epidemias en animales.

Pero los animales no se van de botellón, y ésa es una diferencia importante… a favor de los animales en cuestión de normas de prevención.

Además, como los animales tampoco votan (ni en generales ni en autonómicas), es más fácil tomar las medidas necesarias y hacer caso a los estudios orientados a mantener las infecciones bajo control.

Y los estudios epidemiológicos que se suelen manejar aseguran que a partir de 5 casos por cada cien mil habitantes entramos en fase de preocupación y corremos el peligro de que una epidemia se descontrole.

Una cifra que parece encajar bastante bien con lo que hacen en Australia, pero que está muy lejos de los datos que estamos utilizando aquí.

La cruda realidad del anuncio de televisión

La realidad hasta hoy es que mientras en las televisiones de España no hemos visto un hospital saturado, ni un ataúd, ni una lágrima por Covid-19, ahora en Sídney han lanzado un anuncio de televisión que seguramente roza la angustia, pero en el que las autoridades tienen puesta mucha confianza.

Tanta que el director de salud del país, Paul Kelly, aseguro que esperan que surta efecto, porque está pensado para eso. Y que es muy evidente porque intenta llevar a los hogares un mensaje dramático sobre la necesidad de quedarse en casa, hacer todos los test que sean necesarios y ponerse la vacuna.

– «Solo estamos haciendo lo que creemos conveniente debido a la situación que tenemos en Sídney».

El anuncio del gobierno, que sólo se emite en Sídney de momento, muestra a una mujer joven en una cama de hospital, que pese a estar conectada a un ventilador se ahoga porque intenta coger aire… pero no consigue que le llegue a los pulmones.

El texto dice: «El Covid-19 puede afectar a cualquiera … Reserve su vacuna».

Ha generado muchas críticas

El anuncio es bastante duro y muchos en Australia han reaccionado con fuerza y criticado la imagen de una mujer joven que sufre Covid-19 y está grave.

Pero la causa de las peores críticas es que se trate de una persona joven, cuando la realidad del país es que los menores de 40 años solo podrán acceder a las vacunas a finales del año.

Quizás especialmente por eso, aunque el lanzamiento del anuncio es parte de una campaña de vacunación lanzada el domingo y llamada ‘Arm Yourself’ (¡Ármate!), la discusión es fuerte.

¿Estamos ante un repunte leve del coronavirus?

Si es leve el repunte es muy pronto para afirmarlo. No lo sabemos, aunque los científicos temen que sea más grave de lo que todos queremos pensar ahora mismo.

Lo primero porque una vez más entramos en el riesgo de que a más contagios más mutaciones, y más riesgo de encontrar una variante de escape que dé al traste con todo lo hecho hasta ahora.

No podemos ignorar que la variante Delta es una mutación surgida en un país donde creían que el coronavirus ya era historia y no tenían nada que temer, como pensábamos aquí hace pocas semanas.

Y ahora está variante está infectando un 60% más y afectando incluso a personas con la pauta completa de vacunación. No siempre grave, pero ya se conocen algunos casos que hace muy poco eran impensables.

Lo segundo es que no deberíamos olvidar que el hecho de que no aumenten hoy los ingresos hospitalarios no quiere decir mucho. El coronavirus no es de acción inmediata, y se tardan días en tener que ir al hospital y semanas en tener que entrar en la UCI.

Así que mejor ser prudentes, ver el anuncio de Australia y pedir a nuestros gobernantes que nos mantengan a salvo.