Todos conocemos de algún caso en el que personas de nuestro entorno que han sufrido un ingreso hospitalario por alguna patología se han visto obligados a volver al hospital tras el alta por un agravamiento de los síntomas.

¿Ha ocurrido esto con la Covid-19 durante todos estos meses? Pues esto es lo que los especialistas de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) han tratado de dilucidar mediante una investigación de cohorte retrospectiva basada en datos del Registro SEMI-COVID-19.

Te puede interesar: ¿Deben las embarazadas vacunarse contra la Covid-19?

La conclusión que han sacado es que en el caso de los pacientes con Covid-19 la tasa de reingreso tras el alta hospitalaria a 30 días es baja, aproximadamente el 4,2% de los casos.

En el estudio los especialistas en medicina interna han analizado también cuáles son las causas y los factores asociados al reingreso más frecuentes.

Entre esos factos hay cuatro que destacan especialmente: el empeoramiento de la neumonía previa (54% de los casos), la coinfección bacteriana, el tromboembolismo venoso y la insuficiencia cardíaca.

La edad avanzada y las comorbilidades se asociaron también a mayor riesgo de reingreso.

Para llegar a estas conclusiones, se analizaron datos de 8.678 pacientes incluidos en el Registro SEMI-COVID de 147 hospitales e ingresados entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020, lo que representa aproximadamente el 10% de los pacientes ingresados en España durante este período.

De ellos, 7.137 pacientes (82,2%) fueron dados de alta con vida. En los días siguientes, 298 pacientes (4,2%) fueron reingresados. La mediana de tiempo desde el alta hasta el reingreso fue de 7 días.

Un total de 1.541 pacientes (17,7%) fallecieron durante el ingreso y 35 durante el reingreso hospitalario (11,7%).

De los 6.839 pacientes dados de alta con vida y no reingresados, 50 fallecieron durante el primer mes tras el alta (0,73%).

Cabe destacar que los pacientes que fueron atendidos en urgencias tras el alta hospitalaria pero que no fueron ingresados, no fueron considerados como pacientes reingresados.

Las causas más frecuentes de reingreso hospitalario fueron, por este orden:

De estos datos, los expertos deducen que la mayoría de las vueltas al hospital después del alta tuvieron como causa el empeoramiento respiratorio.

Además, la edad y la comorbilidad (especialmente, pacientes con asma y EPOC) se asociaron con un mayor riesgo de reingreso.

Te puede interesar: Covid-19 ya es la octava pandemia más letal de la historia, con 4 millones de muertos… al menos

De cada paciente, se recopiló información sobre datos epidemiológicos, PCR y datos serológicos, antecedentes clínicos y de medicación, síntomas y hallazgos del examen físico al ingreso, pruebas de laboratorio y de diagnóstico por imagen, tratamiento, complicaciones durante la hospitalización y reingreso hospitalario.

Se registraron, además, los motivos de reingreso, incluidos síntomas respiratorios, trombosis venosa o arterial, exacerbación de enfermedades crónicas, insuficiencia orgánica e infección bacteriana.

Según los investigadores, los resultados indican que, «tras una mejoría clínica inicial, un número pequeño pero significativo de pacientes empeora y requiere reingreso hospitalario».

De hecho, la tasa de reingreso en el presente estudio parece ser inferior a la observada en pacientes ingresados por otros motivos en los servicios de medicina interna en España.

Esta observación, a juicio de los investigadores, podría estar relacionada con la mayor edad y mayor comorbilidad de los pacientes hospitalizados por causas no relacionadas con COVID-19 en nuestro país.

La duración de los síntomas en los pacientes que reingresaron fue más corta que en los que no reingresaron, 5 días de media frente a 7 días respectivamente.

Otro de los datos sacados de este estudio es que el ingreso en UCI también está asociado a un menor riesgo de reingreso por neumonía por SARS-CoV-2.

Este estudio ha sido elaborado por 25 especialistas en medicina interna y se ha publicado en en Scientific Reports, bajo el título «Frequency, risk factors, and outcomes of hospital readmissions of COVID-19 patients».