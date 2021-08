Sin querer amargarle a nadie las vacaciones, hay que recordar que los hábitos de vida inadecuados y los excesos típicos del verano se pueden convertir en unos enemigos para nuestra salud, en especial para aquella parte de la población con mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad. Es importante saber cuidar tus riñones durante el verano.

Y todo sin olvidar, además, que estamos inmersos en la quinta ola de la pandemia Covid-19.

Te puede interesar: Día Mundial del Cáncer de Riñón: un cáncer sin apenas síntomas, pero con unos importantes niveles de supervivencia

Por ello, la Sociedad Española de Nefrología (SEN) quiere ofrecer una serie de recomendaciones para fomentar la salud renal y el cuidado de nuestros riñones durante esta época del año.

El objetivo, además de recordar a este órgano que a veces olvidamos, es prevenir la llegada de posibles problemas renales.

Llevar una dieta no adecuada y no saludable, el abuso de bebidas azucaradas, no realizar una buena hidratación ante las altas temperaturas, y confundir descanso con inactividad, son algunos de los grandes peligros para el riñón durante el verano y las vacaciones, según destacan los nefrólogos de la S.E.N.

La sociedad científica ofrece estos consejos dentro de la iniciativa #CódigoRiñón, un programa que precisamente busca sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene para su salud y calidad de vida cuidar de los riñones, como mejor herramienta preventiva de las enfermedades renales desde la infancia.

Y es que aprender a cuidar nuestra salud desde pequeños, cambiando los hábitos de vida que son poco saludables por una vida más sana desde las etapas de más tempranas de la vida, puede anticipar los problemas y necesidades de las personas y contribuir a mejorar su calidad de vida y bienestar.

Enfermedad renal y Covid-19

Además de saber cómo cuidar tus riñones durante el verano, ante el escenario de la Covid-19, los nefrólogos señalan igualmente muy importante la vacunación y seguir las recomendaciones y medidas de higiene y seguridad de las autoridades sanitarias para prevenir y evitar posibles nuevos contagios del virus, ya que el riñón es uno de los órganos que más se ha visto afectado por la nueva enfermedad.

De hecho, gran parte de los pacientes infectados han tenido un importante deterioro de su función renal, causando un fracaso renal agudo, y, por tanto, la necesidad de que el paciente tenga que someterse a un tratamiento sustitutivo de diálisis o trasplante para poder realizar la tarea que hacen sus riñones.

Además, los pacientes con Enfermedad Renal Crónica en diálisis y trasplantados renales han sido uno de los colectivos a los que infección del virus está afectando con unos índices de contagio y mortalidad más altos que la población general.

Te puede interesar: José Corbacho: «El trasplante de riñón me ha dado una bola extra» (Escucha el podcast)

En concreto, la mortalidad por Covid-19 en los pacientes renales es de 3 a 4 veces mayor en comparación con la población general, y de 1,5-2 veces mayor en comparación con otros grupos de riesgo.

Además, los pacientes en programa de diálisis hospitalaria o en centro de diálisis, presentan un mayor riesgo de contagio dado que precisan acudir un mínimo de tres veces por semana para las sesiones de hemodiálisis, realizando además sus desplazamientos a las sesiones en la mayoría de las ocasiones a través de transporte comunitario.

En España, la tasa de contagio de los pacientes en Tratamiento Renal Sustitutivo (es decir, en diálisis o con un trasplante de riñón) ha alcanzado un índice del 5% más que el de la población en general.

Más del 25% de los pacientes sometidos a estos tratamientos renales y que se infectaron en algún momento de la pandemia, finalmente fallecieron, según los datos recopilados en el Registro COVID-19 de la SEN.

Para la presidenta de esta sociedad científica, Patricia de Sequera, «no podemos bajar la guardia en estos momentos en los que está habiendo un repunte de brotes de Covid-19, y por ello, además de la vacunación, hay que seguir realizando las medidas más efectivas para evitar que nuestra salud en general, y nuestra salud renal en particular se vean afectadas, como el uso de las mascarillas, la higiene de manos, la distancia de seguridad, etc. Si seguimos realizando estas medidas, estaremos protegiendo nuestros riñones», afirma.

Lo que es malo para el corazón lo es también para el riñón

Los nefrólogos también señalan que hay muy poca cultura social sobre la salud renal, menos que sobre salud cardiovascular, por ejemplo, «cuando ambas están íntimamente relacionadas», indica De Sequera.

Y es que, a medida que la función renal disminuye, el riesgo de desarrollar daño y enfermedad vascular aumenta, hasta tal punto que la causa más frecuente de mortalidad en los pacientes renales son los problemas cardiovasculares.

De igual modo, la presencia de factores de riesgo cardiovascular y el desarrollo de daño vascular también supone un grave problema, al triplicar el riesgo de enfermedad renal.

Los malos hábitos alimenticios como la alta ingesta de sal son perjudiciales para el corazón y el riñón, y en general, muchas de las recomendaciones para la salud de ambos órganos son similares, de manera que puede decirse que «lo que es malo para el corazón también lo es para el riñón y viceversa», añade la presidenta de la SEN.

Decálogo para cuidar tus riñones durante el verano

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) tiene un gran impacto en la salud y calidad de vida de las personas que la padecen, a pesar de su gran desconocimiento en la sociedad.

En España unos 7 millones de personas padecen una enfermedad renal crónica, de las cuales más de 64.000 necesitan diálisis o trasplante.

Te puede interesar: Día Mundial del Riñón: qué síntomas tiene y como prevenir una enfermedad al alza

Es más, esta patología ha experimentado un crecimiento de un 30% en la última década, y si sigue su ritmo actual de crecimiento se convertirá en la segunda causa de muerte en nuestro país en pocos años.

Por todo ello, y para cuidar tus riñones durante el verano, los nefrólogos quieren recordar suimportancia con diversos consejos, que no debemos olvidar durante este verano: