No es algo nuevo. Hay muchas personas que optan por viajar al extranjero para someterse a determinadas cirugías por un precio más barato.

Conocidos son, por ejemplo, los viajes para la implantación de pelo.

Pero ahora se hacen también para someterse a cirugías contra la obesidad (bariátricas) con el objetivo de reducir peso. Y esto, advierten los expertos, puede acarrear muchos riesgos para la salud.

Bien lo sabe el doctor y director del Centro Laparoscópico Doctor Ballesta (CLB), ubicado en el Centro Médico Teknon de Barcelona, en el HLA Moncloa de Madrid y en el Hospital HLA Inmaculada de Granada, Carlos Ballesta.

Este especialista alerta de que cada vez reinterviene a más pacientes para corregir sus problemas de salud derivados de las cirugías bariátricas, que el paciente se ha realizado poniéndose en manos de profesionales no cualificados en países que ofrecen precios baratos para tratar su obesidad.

El doctor Ballesta enumera algunos de los graves riesgos para la salud de estas cirugías contra la obesidad baratas hechas en el extranjero:

La obesidad es una enfermedad muy grave y en aumento.

Se calcula que entre un 18 y un 28% de los niños de nuestro país tiene obesidad. Un «mal» que puede causar múltiples problemas de salud como diabetes, hipertensión o dolor de las articulaciones, entre otros.

La cirugía bariátrica se configura como la solución definitiva frente a esta afección. Sin embargo, la Sanidad Pública no ofrece la respuesta que se necesita frente a este problema.

Así lo afirma el prestigioso cirujano Carlos Ballesta, con más de 30 años de experiencia como especialista en cirugía laparoscópica y uno de los mayores referentes en España y en el extranjero.

Lo barato sale caro y más en salud

Este especialista señala además que cada vez más pacientes recurren a operarse en centros de países como Turquía, que ofrecen operaciones de obesidad mucho más baratas. «Pero sin controles de calidad y seguridad médica ni sobre el tipo de material de uso», señala el cirujano.

Y esto tiene consecuencias, tal y como denuncia el doctor:

«La primera, es que no hacen la cirugía que deberían hacer y cobran otra distinta de la que figura en el informe, lo que complica aún más, el diagnóstico en España».

«Otro problema es que pueden causarte una complicación de salud, pero estás indefenso. En esos países no puedes ir por la vía judicial ni reclamar nada», destaca el director del Centro Laparoscópico Dr. Ballesta.

Riesgos para la salud de las cirugías contra la obesidad baratas

No hay que olvidar que la cirugía de la obesidad no es una intervención banal. De acuerdo con el doctor, ponerse en manos de profesionales poco cualificados y con acceso a material de baja calidad supone exponerse a desarrollar problemas de salud como una insuficiencia renal.

El doctor Carlos Ballesta reinterviene a estos pacientes para arreglar los desastres causados por estas primeras cirugías.

«Cada quince días llevo a cabo una de estas operaciones. Tuve un caso de una paciente que se estaba quedando ciega y no lo sabía, no distinguía los colores. Hablamos de casos graves donde desarrollan problemas nuevos que antes no tenían», indica el doctor.

Y no todos tienen solución. «Algunos son reversibles y otros no, depende del caso que sea».

Tal y como asevera el especialista, desde las diferentes clínicas de España se están adaptando los precios de este tipo de cirugías para combatir este grave problema. «Estamos hablando de una horquilla de hasta un 30% para disminuir el precio, pero es imposible ir más allá: hay que pagar a los clínicos, comprar el material adecuado…», informa el doctor.