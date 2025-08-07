Vacuna contra la viruela del mono: quiénes se deben vacunar urgentemente y en qué casos es muy recomendable

Vacuna contra la viruela del mono: quiénes se deben vacunar urgentemente y en qué casos es muy recomendable

Vacuna contra la viruela del mono: quiénes se deben vacunar urgentemente y en qué casos es muy recomendable

Juan Luis Martín

La reciente aparición de una nueva variante del virus de la viruela del mono, conocida como mpox, ha desatado una alarma global, especialmente tras la declaración de emergencia sanitaria internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents