El vídeo de un Ferrari que efectúa una arriesgadísima maniobra para pasar por debajo de un camión a gran velocidad mientras huye de la policía se ha convertido en viral, generando millones de reproducciones en todo el mundo.

Los usuarios de las redes sociales alucinan con este momento más propio de la saga cinematográfica "The Fast and The Furious" que de la realidad.

Y, en efecto, por más que el vídeo parece real, no lo es. El autor del montaje explica en otro vídeo cómo tras "muchas horas haciendo lo que mejor sabe" logró el que hasta la fecha es su trabajo más viral. Sus mensajes finales están a la altura: "Conduce seguro" y "Haz que tu tío sepa que estaba equivocado al creerse esto".