La conocida presentadora Mercedes Milá cargó este fin de semana contra el doctor Pedro Cavadas durante su intervención en el programa de 'La Sexta Noche'. Lo hizo al ser preguntada por las críticas que el cirujano valenciano había vertido días antes contra Fernando Simón en 'El Hormiguero', de quien dijo (sin citarlo): "No sé quién lo ha controlado (el virus), pero quien lo haya hecho, lo ha hecho muy mal. Y no sólo una vez, sino dos veces".

Relacionadas Pedro Cavadas exige que se investigue la gestión de la crisis del coronavirus

Nada más ver estas imágenes, Mercedes Milá, preguntó al presentador: "¿Pero este señor quién es?" Tras explicarle a qué se dedicaba el doctor Pedro Cavadas y su trayectoria profesional, la periodista volvió a cuestionar: "¿Y dónde trabaja?" para, finalmente, asegurar que su aspecto no le gustaba. "Puede parecer una frivolidad, pero ese aspecto de guerrillero no me gusta", dijo en referencia a la ropa militar de camuflaje que Cavadas suele vestir.

Sobre las críticas del cirujano a Fernando Simón, Mercedes Milá no dudó en defender la gestión realizada por el epidemiólogo y su trabajo con Gobiernos de diferente signo político: "Me merece muchísimo respeto -afirmó- y creo que tenemos una inmensa suerte de tener a Fernando Simón en estos momentos".