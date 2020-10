ELDA | ALICANTE Hoy hemos podido tener la suerte de poder apreciar un tránsito solar de la Estación Espacial Internacional sobre la ciudad de Elda. Las probabilidades de que este evento pase desde un punto en concreto son muy bajas, para ello debe coincidir la posición del Sol con la trayectoria de la ISS y poder decir que la he podido capturar en mi ciudad natal, una localidad relativamente pequeña, es un orgullo y por eso no quería perdérmelo. La Estación sobrevolaba a unos 800 km de distancia desde mi punto, su velocidad era alrededor de 28.000 km/h y son 7 los astronautas que actualmente están en el laboratorio espacial. el tránsito ha durado solamente de 1 segundo. El punto estático que se ve es una mancha solar, se trata de una región activa en la superficie. Esta vez, he decidido hacer un video y editarlo para poder apreciarlo a la velocidad real y a baja velocidad. Es breve, pero como siempre... espero que os guste. #trasitosolar #ISS #Elda #canonespaña Canon España Elda informa Laboratorio de Climatología - Universidad de Alicante INFORMACION.ES Valle de Elda Turismo Elda Alicante