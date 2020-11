Las últimas medidas de restricción por la segunda ola del coronavirus implican cierres en la hostelería y la restauración en muchas comunidades autónomas, entre ellas País Vasco. El lehendakari Iñigo Urkullu comunicó la semana pasada el cierre en bares y locales de Euskadi, por lo que los dueños de los locales echaron la persiana abajo hasta nuevo aviso, entre ellos los responsables del bar donde ha tenido lugar esta entrañable anécdota que no ha tardado nada en hacerse viral.

Tal y como ha compartido en su cuenta de Twitter de la Plataforma oficial para promoción de la actividad comercial y turística de Bilbao, un cliente de lo más solidario ha dejado un sobre con la cantidad de dinero que habría gastado en el bar, de haber seguido abierto: “No puedo evitar que os obliguen a cerrar. Yo sí podré trabajar este mes. Así que he sacado la cuenta de lo que consumiría aquí en noviembre si estuviera abierto. Ya sé que esto no resuelve vuestra situación... Me hubiera gustado poder hacer esto el viernes 6, pero no podía pasar. Un abrazo muy fuerte”.