La empresaria e influencer Amelia Bono cada vez se va ganando su hueco en redes sociales, donde ya acumula más de 300.000 seguidores y comparte recetas, looks de moda y bailes. No obstante, el protagonista de su último vídeo viral no ha sido ella sino su padre, el político socialista José Bono.

La colaboración entre ambos ya se ha convertido en todo un éxito y es que la publicación en Instagram supera las 400.000 visualizaciones y en TikTok las 600.000 y suma más de 20.000 "me gusta".

En el vídeo en la red social de moda se puede ver al expresidente del Congreso de los Diputados intentando pelar un kaki en la cocina cuando su hija, Amelia Bono, le interrumpe con un surrealista y alocado baile que le deja ojiplático. De hecho, se le puede ver al político haciendo un gesto indicando que ella podría haber perdido la cordura.

La música que baila Amelia Bono es la mítica canción "Can't touch this" de MC Hammer pero, en lugar del escribillo, se puede escuchar "el pepe" (o "el PP"). Posiblemente un indirecta al socialista José Bono. No obstante, lo que sí se echa de menos en el vídeo es el mítico "estoy ya hasta los huevos" de su padre, una expresión que habría supuesto un gran cierre a la publicación de su hija.