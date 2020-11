"Tienes que comer más" o "estás muy flaco/a" son dos de las frases que más repiten las abuelas a sus nietos. Y es que ellas son las que mejor saben utilizar las técnicas de persuasión para hacer que los niños coman y, precisamente, una abuela española se ha convertido en viral en TikTok e Instagram al utilizar todas sus armas para atiborrar a su nieta.

"Abuela, no quiero más, que me has echado mucho", señalaba la nieta en el vídeo sin saber que la guerra no había hecho más que empezar. Y es que su abuela Guadalupe Fiñana, conocida como "Abuela de dragones" en redes sociales, ya tenía toda la artillería preparada: "¿Cómo no vas a querer más? ¿Cómo te voy a echar mucho? Es lo de todos los días, estarás hoy desganada pero los filetes te los tienes que comer. ¿Cómo no vas a comer más?". Y entonces comienza a utilizar las 10 "armas" o argumentos para hacer que se termine la comida: 1) "Es una orden"; 2) Invalidación del argumento; 3) Lecciones de protocolo; 4) Chantaje; 5) Soluciones alternativas; 6) Distorsión de la realidad; 7) El "alto te paga"; 8) No hay excusa que valga; 9) "Estás en edad de crecer"; y 10) "Nunca es suficiente".

Ante todas las quejas de la joven, Guadalupe invalida e ignora cualquier argumento recurriendo a las "lecciones de protocolo" y asegurando que "es de mala educación dejar cosas en el plato". Asimismo, la abuela influencer recurre al "chantaje" al señalar que se enfadará si no termina el plato y ofrece "soluciones alternativas": "Mañana cuando estés en tu casa, no comas, pero aquí tienes que comer".

El argumento de "comer para crecer" tampoco podía faltar en el inventario de armas de la mujer: "Come para que te pongas grande". La joven finalmente decidió ceder y terminar el plato pero, si pensaba que la guerra había acabado, estaba muy equivocada. Y es que "nunca es suficiente" para Guadalupe y continuó ofreciéndole filetes, queso y postre.

No es la primera vez que "Abuela de dragones" se convierte en viral. Y es que Guadalupe Fiñana cuenta con cerca de 60.000 seguidores en Instagram y más de 16.000 en TikTok y sus entrañables vídeos, en los que aborda cuestiones que preocupan a las abuelas, triunfan en redes sociales.