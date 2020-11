Una manga marina que ha tocado tierra en Muchavista, granizo en los puntos más altos de la comarca de l'Alcoià.... El temporal de viento y lluvia que afecta a la provincia de Alicante está dando imágenes de lo más impactantes en la jornada de hoy. Y es que, según informa Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Comunidad Valenciana está siendo atravesada por una línea de tormentas, un "tren convectivo", con núcleos que se desplazan de mar a tierra.

Uno de los vídeos más curiosos que está dejando el temporal ha sido grabado por Inmaculada, una cartera de Orihuela que se ha visto sorprendida por las fuertes lluvias. "En días como el de hoy, ser cartera debería considerarse un trabajo de riesgo. Inmaculada ha tenido que refugiarse de la lluvia mientras repartía cartas en San Bartolomé (Orihuela). Pero no solo ha tenido que refugiarse de la lluvia. Mirad, escuchad y entenderéis el porqué", señalaban desde la cuenta de Proyecto Mastral sobre información meteorológica.

En días como el de hoy, ser cartera debería considerarse un trabajo de riesgo. Inmaculada ha tenido que refugiarse de la lluvia mientras repartía cartas en San Bartolomé (#Orihuela). Pero no solo ha tenido que refugiarse de la lluvia. Mirad, escuchad y entenderéis el porqué. — Proyecto Mastral (@ProyectoMastral) 27 de noviembre de 2020

En el vídeo se puede escuchar a la mujer que está relatando que ha tenido que refugiarse por el temporal: "Madre mía la que está cayendo, me he tenido que refugiar y no puedo salir....". Cuando, de repente, un rayo sorprende a la cartera y se lleva un buen susto: "Madre mía de mi corazón, me muero".