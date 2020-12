Chocolates, productos de belleza, juguetes, velas y hasta cervezas... Los calendarios de adviento son, nunca mejor dicho, una caja de sorpresas y diversas compañías tratan de innovar cada año ofreciendo artículos temáticos que capten la atención de los clientes para las fechas navideñas. Y, a pesar de que cada vez está más difícil asombrar a los usuarios, uno de los calendarios de 2020 ha captado la atención de las redes sociales por su peculiar forma.

Se trata de un calendario de adviento de Navidad en forma de pene en el que se pueden colocar bombones y que está disponible tanto en Amazon como Aliexpress. No obstante, se desconoce si la intención del fabricante era, realmente, realizar un producto de figura fálica porque no hay rastro de ello en la descripción del producto: "calendario de adviento navideño, adorno para chocolate y naranja, adornos de cuenta regresiva". Tampoco se conoce a qué se refiere con eso de "adorno de cuenta regresiva" pero lo cierto es que, si lo compras, la única marcha atrás es la devolución.

Los comentarios en redes sociales sobre este erótico producto no se han hecho esperar. "¿Te ha tocado tu jefe en el amigo invisible, o ese compañero que te cae fatal? No pasa nada, regálale este 'calendario de adviento' y demuéstrale que para ti, él es la polla", señala un tuitero. "La publicidad de AliExpress en Instagram no deja de sorprenderme... ¿Un calendario de adviento con forma de polla? Lo necesito. ¿El chocolate? Me vuelve loco. ¿Pero qué tipo de persona se creen que soy como para querer comer chocolate con naranja?", apunta otro.

