TikTok es la red social del momento y cada vez son más los famosos que se unen a ella. Los vídeos divertidos y las coreografías de canciones del momento son los principales contenidos que se viralizan en esta plataforma y la actriz Úrsula Corberó es la protagonista de uno de ellos. Y es que la estrella de 'La casa de papel' ha realizado un alocado y provocativo baile con la cantante Nathy Peluso y la intérprete Lali Expósito que ya acumula miles de reproducciones.

Se trata de una coreografía del nuevo éxito de Peluso, 'BZRP Music Sessions #36', que ya se ha hecho muy popular en redes sociales y que ha sido reproducido cerca de 40 millones de veces en Youtube. "Vendo mi alma por una pizza; I'm a, I'm am a, I'm a nasty girl, fantastic; Este culo es natural, no plastic; Lo que toco lo hago bombastic; Todo' eso' gile' a mí me la mastic", son los principales estrofas del tema.

En las imágenes se puede ver a la cantante argentina en primer plano cantando en playback y haciendo twerk, mientras que las dos actrices le acompañan realizando una coreografía. El vídeo ya es uno de los más reproducidos en TikTok y todo apunta que se convertirá en uno de los últimos vídeos virales del año. ¿Lograrán batir las cifras del baile de reguetón de Ester Expósito?

No obstante, lo que más ha llamado la atención de los internautas es la relación entre las artistas. Y es que Lali Espósito, Nathy Peluso y Úrsula Corberó se conocieron en agosto de 2019 en un restaurante de Buenos Aires y ahora se han reencontrado para divertirse en una fiesta casera.