Cada vez son más frecuentes los encontronazos entre hosteleros y clientes a través de las redes sociales. La plataforma TripAdvisor se ha convertido en los últimos tiempos en todo un ring en el que unos y otros se reparten críticas. Una de las más llamativas ha tenido lugar en un restaurante familiar de Valladolid y se ha viralizado en redes sociales hasta tal punto que la web para valorar establecimientos se ha visto obligada a retirar el comentario.

La demoledora crítica de la comensal, en cuyo perfil dice ser madrileña, es la siguiente: "Pizza, crepes y poco más. Decoración infantil y no es lo que parece. No me gusta porque la comida sabe a cubitos de carne y no es recomendable por la poca calidad; mucha tontería con las medidas de seguridad. La calidad es pésima y caro para ser comida basura. (...) Ni fu ni fa y cambiaría al encargado".

No fue suficiente el comentario en TripAdvisor que la misma cliente también decidió escribir otro en Google criticando, aún más, las instalaciones: "Mediocre y muy mala ventilación; carece de luz natural y ventanas; realmente no es el lugar ideal en el actual estado". "Puro marketing", concluyó la comensal.

Estas palabras no sentaron bien al propietario del establecimiento, que no dudó en dar su versión de los hechos en Twitter: "Cuatro horas hace que os hemos echado de nuestro local por incumplir las normas sanitarias. Hemos llamado incluso a la Policía por vuestra actitud". "Espero que te hayas quedado a gusto.... Yo al veros salir por la puerta ha sido lo mejor del día", remataba.

Asimismo, el hostelero ha aprovechado la ocasión para sacar a la luz comentarios de la misma comensal cuatro meses antes, en septiembre, que distan considerablemente de la opinión actual. Y es que la cliente elogiaba el protocolo de seguridad contra la covid-19 y calificaba el servicio de "excelente" y "sorprendente de principio a fin". Asimismo, subrayaba que la calidad-precio era inmejorable: "Desde mi punto de vista hay que probar todo, está riquísimo. La decoración es perfecta y los baños maravillosos. La puntualidad y el servicio no admiten una pega".

Por su parte, el propietario del restaurante acompañaba a la comparación de las dos críticas - la de enero y septiembre- con el siguiente comentario: "Diferencia entre las dos primeras y las dos segundas: que hoy os hemos invitado a iros por no cumplir el mismo protocolo que en septiembre os parecía impecable.... La pandemia nos iba a cambiar ¿a mejor?".

Una vez visto revuelo que ha causado su caso en Twitter, donde el tuit acumula cerca de 5.000 retuits y más de 20.000 'me gusta', el establecimiento de Valladolid comunicaba en redes sociales que TripAdvisor ha retirado la reseña de la comensal y agradecía los mensajes de apoyo y ánimo. No obstante, criticaban que habían publicando otra opinión "haciendo como que eran la mesa de al lado".

Críticas en redes sociales

Los hosteleros de toda España llevan tiempo quejándose del daño que les pueden hacer determinados comentarios que los clientes dejan en páginas web que se utilizan para valorar la experiencia en distintos establecimientos de hostelería. Los empresarios aseguran que a veces los supuestos clientes no son más que personas que quieren hacer daño a sus negocios. Lo que no se puede negar es que ya casi nadie va a algún restaurante sin previamente mirar los comentarios publicados en Internet.