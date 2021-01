Cuando piensas que 2021 no puede ir a peor, llega Ralph Lauren y pone a la venta un mono "sucio" con manchas de pintura por 690 euros. Las críticas no se han hecho esperar y los usuarios en Twitter han cargado contra el polémico producto de lujo que la conocida firma estadounidense ha lanzado comparándolo con el uniforme de un pintor.

No obstante, que no cunda el pánico para aquellos que quieran adquirir el artículo. Y es que se pueden ahorrar unos euros dado que la web de la marca de ropa ha bajado el precio del mono de 690 a 483 euros, un 30% menos, con motivo de las rebajas. Un coste que continúa siendo considerablemente alto pero que, sin embargo, ha convencido a muchos dado que la mayoría de tallas están agotadas salvo la S, M y L.

Lo cierto es que el abusivo precio ha ofendido a los usuarios en redes sociales, que no han dudado en cargar contra la marca. "¿Eres un pijo y estas harto de ir siempre limpito? ¿Quieres un look con el que poder descender a los barrios bajos y pasar desapercibido? Aprovecha el look "currito" de Ralph Lauren con un 30% de descuento estas rebajas de enero", comenta un tuitero. "Hostia, mi padre lleva 45 años vistiendo de Ralph Lauren y me entero ahora", añade otro.

Es como el artista de clase media que va a los bloques de viviendas a grabar el clip y pone acento de barrio en las entrevistas. Pilla tu mono Ralph Lauren de currela por casi 500 pavos, está sucio y tiene hasta restos de pintura. Siéntete como un obrero, vive la experiencia: pic.twitter.com/GuKOR5NH95 — NEGA 🔻 (@Nega_Maiz) 12 de enero de 2021

Hostia, mi padre lleva 45 años vistiendo de Ralph Lauren y me entero ahora. pic.twitter.com/vyx8SrFSAi — Ицо (@gesuzzo) 12 de enero de 2021

*cosiéndole una etiqueta de Ralph Lauren al buzo de mi padre y subiéndolo a Wallapop por 500 euros* https://t.co/ele4w4fw1x — tovarich sergei el no-name (@SergioCA_92) 12 de enero de 2021

"Aprovecha esta oferta. Por solo 483 euros puedes comprarte este mono de trabajo Ralph Lauren con gotas de pintura. Si no tienes nada en el cerebro pero te sobra el dinero, este es tu outfit", apunta otro internauta.

Aprovecha esta oferta. Por solo 483 euros puedes comprarte este mono de trabajo Ralph Lauren con gotas de pintura. Si no tienes nada en el cerebro pero te sobra el dinero, este es tu outfit. https://t.co/x12AS8ridO pic.twitter.com/BVEYRWZBRs — Jorge Moruno (@JorgeMoruno) 12 de enero de 2021

Yo no digo nada, señor Ralph Lauren, pero en Wallapop los venden limpios por 15 pavos. pic.twitter.com/yNtFzlsHab — Sonia Mangas (@Soniamangas) 12 de enero de 2021

El mono de la firma de Estados Unidos no ha sido el único producto polémico de lujo que se han puesto a la venta en los últimos meses. Y es que Gucci, dentro de su colección otoño-invierno, lanzó un vestido para hombres que se viralizó en redes sociales. De esta forma la compañía buscaba "romper los rancios estereotipos que tratan de dar forma a la identidad de género masculina". No obstante, la inclusión no se aplicó al bolsillo dado que el precio de venta era 1.900 euros. Sí, como leen.

Otra marca que ha despertado críticas es Balenciaga, que lanzó un bolso "shopper de lujo" inspirado en la conocida bolsa azul de Ikea. No obstante, el precio distaba considerablemente del producto low-cost del gigante sueco: 1.695 euros.