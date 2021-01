Las vecinas de Valencia de 'Callejeros' y frases tan icónicas como "está diciendo puta, puta, puta a mí, sin ser nada de eso yo" ya forman parte del imaginario colectivo gracias a Internet. No obstante, parece que les ha salido competencia dado que una nueva residente valenciana se ha viralizado en redes sociales. Se trata de Georgina, que vive en un bloque de Tres Forques, y su surrealista entrevista en el programa de Ana Rosa Quintana ya genera miles de memes bajo el lema "no justice, no peace" y "raca raca, raca raca".

Tal y como cuentan los vecinos en el reportaje emitido en el programa de Telecinco, la mujer les hace la vida la imposible al defecar en el ascensor y señalar con los excrementos las puertas de sus casas. La problemática no queda ahí, y es que también denuncian que mete cenizas y cucarachas en sus buzones; y les insulta y amenaza constantemente. Tal es la situación que la Policía acude al inmueble unas cuatro veces al día y los residentes del inmueble situado en Valencia se han unido para pedir ayuda a la asistente social y al ayuntamiento: "Estamos hasta los ovarios y aquí no se duerme ni de día ni de noche".

El programa de Ana Rosa, que se ha desplazado hasta el bloque de tres Forques, ha tenido la oportunidad de entrevistar en directo a Georgina, la protagonista de esta polémica vecinal. En su intervención, la mujer ha negado totas las acusaciones y ha asegurado que es "doctora en la Universidad de Hamburgo".

"Aquí hay 28 pisos y mandan seis. Solamente mandan los propietarios, yo también soy propietaria, pero resulta que como está a nombre de mi hijo... Hasta se han enterado, porque la administradora les ha contado historietas que son secreto profesional, de que el piso esta a nombre de mi hijo y yo tengo el usufructo. No saben ni siquiera lo que es el usufructo y me quieren...", comenzaba explicando Georgina. Asimismo, denunciaba que estaba atravesando una mala situación económica y le tenían que traer la comida a casa.

Preguntada sobre si había pedido ayuda a los servicios sociales, la mujer explicaba que ellos le pagaban las facturas: "Me pagan hasta los gastos de escalera, que les tengo que pagar (a los vecinos) el ascensor día y noche. Raca, raca, raca, raca. La puerta, pla, pla, pla. El timbre, raca, raca, raca, raca. Los insultos que me dicen de zorra, puta, vieja y loca. Yo tengo que pedir hasta la comida a domicilio".

No obstante, el momento más tenso de la surrealista entrevista estaba por llegar. "Georgina, usted que es psicóloga. Ha dicho antes que es psicóloga, ¿no?...", preguntaba Ana Rosa. A lo que la vecina le interrumpía y recriminaba lo siguiente: "Y sigue con Georgina, que no me llamo Georgina (pronunciándolo como Yioryina). Me llamo Ge-or-gi-na, nombre de Málaga. Es que claro.. empezamos mal". Asimismo, añadía que sus ancestros son descendientes de Juan Sebastián Elcano y Afán de Ribera: "Entérese un poquito, psicóloga, ¿quiere ver el carnet de Psicología?".

De igual forma, apuntaba que en la comunidad había muchos vecinos que no pueden testificar a su favor porque son inmigrantes. Además, Georgina apuntaba que quería marcharse del vecindario y tenía un billete para Lisboa y Dakar, donde dice que tiene una ONG, pero que no podía coger un avión por las restricciones actuales.

Para zanjar la entrevista, Ana Rosa Quintana intentó calmar los ánimos señalando que "a ver si se consigue tener paz en esa comunidad". No obstante, la ya viral vecina no está por la labor: "Aquí no habrá paz: no justice, no peace".