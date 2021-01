Hay tuits que no se vuelven virales, al menos no de primeras, pero tienen mucha gracia o te descubren algo que no sabías o en lo que nunca jamás habías reparado. Es el caso de un mensaje publicado ayer por el escritor Miguel Barrero, quien se preguntaba si existirá alguna palabra más contradictoria que "jamás", adjuntando una captura de pantalla de las acepciones que recoge la Real Academia de la Lengua Española:

En efecto, la RAE indica que este adverbio puede significar nunca, siempre y alguna vez, si bien estas dos últimas acepciones están en desuso. ¿Jamás pensabas que algo así pudiera suceder? Pues por siempre jamás el castellano nos deparará polisemias de este tipo, aunque te retamos a que indiques en qué contexto puedes usar jamás como alguna vez. ¿Jamás, quizá?

Los comentarios al tuit han indicado otras palabras que también pueden volver loco a cualquiera que esté aprendiendo castellano: